A közlekedéssel kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás mintegy háromnegyede az utakról származik – a maradékért a légi közlekedés, a tengeri szállítás és közlekedés meg a vasút felel –, és a szállítmányozás ennek majdnem a fele. Míg a személyautók között az elektromos járművek terjedése relatíve gyors, addig a teherszállításban lassabbak a változások. Ennek egyik oka lehet – mint arra az amerikai közműszolgáltató, a National Grid tanulmánya rámutat –, hogy az elektromos kamionok befogadására a hálózat nem áll készen, noha a tervek szerint a következő hónapban érkezik az első Tesla teherautó is, a 800 kilométeres hatótávolságú, 40 tonna szállítására alkalmas Semi.

Fotó: Shutterstock

Ekkora járművek gyors töltéséhez jelentős mennyiségű elektromos áram szükséges. A kutatás szerint 2030-ra egy átlagos, autópályán található benzinkút áramigénye egy modern stadionéval vetekedhet, míg

egy nagy kamionparkoló 2035-re egy kisebb város áramigényét követelheti.

Mivel egy legalább 5 megawatt leadására képes kapcsolat felépítése akár nyolc évig is tarthat, és több tízmillió dollárba kerül, ezért nyilvánvaló, hogy jelentős fejlesztésekre van szükség a területen, és ezeket már most el kell kezdeni.

A problémát elsősorban nem az áram megtermelése okozza – a BloombergNEF szerint kedvező esetben is az elektromos járművek mindössze 15 százalékkal növelik az áramfogyasztást 2040-re –, hanem annak eljuttatása a megfelelő helyszínre és szükséges töltési sebesség elérése. Egy nagyobb kamionparkolóban akár több tucat jármű is kívánhat egyszerre gyorsan áramot felvenni, ami pedig egy nagyobb gyárhoz hasonló fogyasztással jár.

Ahhoz, hogy az elektromos közúti szállítás szűk keresztmetszetét ne az elektromos hálózat jelentse,

a szolgáltatóknak legalább egy fél évtizeddel előre kell gondolkodniuk az igények kapcsán.

A National Grid kutatása 71 benzinkút adatait vizsgálta New York és Massachusetts államokban, amit különböző, az elektromos járművek terjedésére vonatkozó becslésekkel és 3 ezer gyorstöltő adataival vetettek össze, míg a kamionok mozgását a flottakövető Geotab adatai írták le.

A Tesla Semije lehet, hogy kiemelkedik az elektromos kamionok közül hatótávolságával, ám korántsem Elon Musk cége az egyetlen, amely lehetőséget lát a teherautók elektromosra cserélésében. A Daimler Truck és a Volvo is rendelkezik ilyen modellekkel, ám ezeket főként regionális és helyi szállításra használják, és állandó helyszínek között mozogva létezik a két szállítmány közötti vagy épp éjjeli töltés lehetősége is. Az infrastruktúra hiánya így is nehezíti ezek terjedését, például a Daimler észak-amerikai vezetője, Rakesh Aneja arról beszélt a Bloombergnek, hogy

sok vásárló visszakozik, miután kiderül, a jármű egy évvel hamarabb érkezne, mint a töltéséhez szükséges csatlakozás.

A teherautók feltöltését szolgáló infrastruktúra még gyerekcipőben jár, azonban idén és jövőre 1,2 milliárd dollárt költhetnek erre a befektetők, ami több mint 4 ezer kamiontöltő létesítését teszi lehetővé az Egyesült Államokban és Európában. Ezek jelentős része tesztberuházás, amelyet a későbbiekben magasabb összegek követhetnek.

Erre szükség is lehet, hiszen egy idén elfogadott amerikai törvény 40 ezer dollárral (több mint 15,5 millió forint) ösztönzi kamiononként az elektromos járművek forgalomba állítását. A tavaly elfogadott infrastruktúra fejlesztését célzó csomag 7,5 milliárd dollárt szán elektromos járművek töltését lehetővé tevő, országos hálózat kialakítására, miközben a hálózatfejlesztésre további összegeket különített el.

A következő évek azonban elsősorban a személyautók kiszolgálásáról fognak szólni, ám már ez is a National Grid által tanulmányozott 71 benzinkút felének az áramigényét 5 megawatt fölé viheti 2030-ra. Általában ez az a mennyiség, amely már jelentős fejlesztést igényel a hálózaton, így külön alállomást is a magasfeszültségű vezetékek számára. Ennek a kialakítása jelenleg a benzinkutak üzemeltetőit terhelheti, annak ellenére, hogy később mintegy másfél kilométeres körön belül számos más létesítmény is használhatja évtizedeken keresztül.

A szabályozás tehát Brian Wilkie, a National Grid közlekedéselektrifikálási igazgatója szerint mára elavult, azonban az elektromossá tett autópályák versenyelőnyt biztosíthatnak a leggyorsabban ébredő államok számára és szerinte jelenleg az infrastruktúra hiánya a legfőbb akadálya az elektromos áruszállítás gyors terjedésének. Ennek megoldását követően a kamiongyártók gyorsan képesek lennének növelni termelésüket.