Hatalmas környezeti károkat szenvedett Ukrajna a háború miatt

Az Oroszország által Ukrajna környezetének okozott kár meghaladta a 37 milliárd eurót (csaknem 15 ezermilliárd forint) – írta az ukrán külügyminisztérium közleménye alapján a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

Az Ukrajna elleni teljes körű invázió február 24-i kezdete óta az orosz hadsereg mintegy 2200 környezet elleni bűncselekményt követett el. Ezt Emine Dzsaparova, a külügyminiszter első helyettese jelentette be a Twitteren hétfőn.

A környezetben okozott kár már meghaladta a 37,4 milliárd eurót. Súlyos probléma a légszennyezettség, amelyet az olajtermékek elégetése és az erdőtüzek okoznak

– hangsúlyozta a politikus.

Egy hónappal ezelőtt még csupán a 36 milliárd euróra becsülték a háború által okozott ökológiai károkat, melyek közül 11,4 milliárd a talajt ért, 24,6 milliárd pedig a légszennyezés miatti kár.

Súlyos környezeti károkkal is jár a robbanás az Északi Áramlaton Óriási mennyiségű metángáz került a levegőbe, amely az egész légtérben szétterjed idővel.

A portál korábban arról is írt, hogy amikor bombák hullanak az égből, és nap mint nap több tucat katona és civil esik a háború áldozatául, sokadrangú kérdés a környezetvédelem, ugyanakkor a hadműveletek jelentős természeti pusztítással, környezetkárosítással is járnak, és olyan hatásokkal, amelyek jelenleg is veszélyeztetik az emberek egészséget. Függetlenül attól, hogy mi lesz az orosz–ukrán háború kimenetele, az már most jól látszik, hogy Ukrajnának évtizedekig tartó környezeti hatásokkal is számolnia kell.