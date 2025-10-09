Átkapcsolt a NATO: könnyebb lenne tüzet nyitni, fegyveres drónokkal árasztanák el a határt – továbbmenne a szövetség, már nem csak reagálni akar!

Egyre komolyabb biztonsági lépéseket mérlegel a NATO a keleti határain: a szövetség fegyveres drónok telepítését és a pilóták tűzmegnyitási szabályainak enyhítését tervezi az orosz provokációk megfékezésére. A cél, hogy Moszkva számára világossá tegyék: a szövetség nem tűri tovább a légterének megsértését és a hibrid hadviselés eszkalációját.

A NATO fegyveres drónokkal akarja távol tartani Moszkva erőit – állandóvá válna a fegyveres légvédelem a keleti határon / Fotó: sibsky2016

A NATO-tagállamok – köztük Franciaország, az Egyesült Királyság és a keleti határországok – közös javaslata szerint az eddig megfigyelésre használt drónokat ezentúl fegyverrel is felszerelnék, hogy szükség esetén azonnal reagálhassanak a fenyegetésekre. Emellett felmerült, hogy a szövetség lazítson a pilóták tűzmegnyitási szabályain, vagyis adott helyzetben ne kelljen vizuálisan azonosítani az ellenséges repülőeszközt – elegendő legyen a radaradat vagy a mozgásmintázat.

A javaslatok célja, hogy

a NATO határozottabb elrettentő erőt mutasson a régióban, miután Oroszország drónjai és vadászgépei többször is megsértették a NATO-légteret.

Az elmúlt hónapokban Lengyelország, Románia és Észtország is jelentett ilyen eseteket, sőt, volt olyan alkalom, amikor NATO-gépek közvetlenül orosz fegyveres drónokkal kerültek szembe.

A fegyveres drónok új szintre emelnék a határvédelmet

A szövetség aggodalma nem alaptalan: ismeretlen drónok az utóbbi időben Belgium, Dánia és Németország repülőterein is zavart okoztak, amiket több hírszerző ügynökség az orosz hibrid háború részének tart. Ezek az akciók a kibertámadásokkal és szabotázsesetekkel együtt a NATO és az EU országainak destabilizálását célozzák. Matthew Whittaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete szerint a szövetség naponta dolgozik azon, hogy „jobb válaszokat adjon a hibrid és aszimmetrikus fenyegetésekre” – írja a Financial Times. Mint mondta,

a fegyveres drónok telepítése épp azt szolgálná, hogy ne csak reagálni tudjunk, hanem elrettentsünk.

A NATO diplomáciai forrásai szerint a megbeszélések jelenleg még kezdeti szakaszban vannak, de a tagállamok többsége támogatja a határozottabb fellépést. Ugyanakkor több ország – például Németország – óvatosságra int, mivel a tűzmegnyitási szabályok enyhítése közvetlen katonai konfrontációt is eredményezhetne Oroszországgal.