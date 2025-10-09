Megint elvágtak egy fontos nyersanyagot a Nyugattól – teljes a tiltás katonai célokra, felfoghatatlan hatásai lehetnek a lépésnek

Kína tovább szigorítja a ritkaföldfémek és azok feldolgozásához kapcsolódó technológiák exportját – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön.
A közlemény szerint az intézkedések kiterjednek a ritkaföldfém-mágnesek gyártásához szükséges technológiákra, valamint bizonyos alkatrészekre és berendezésekre is. A szabályozás értelmében az ilyen termékek és technológiák kiviteléhez ezentúl engedély szükséges, és a ritkaföldfémek újrahasznosítására szolgáló gépek exportját szintén engedélykötelessé teszik.
A kínai kereskedelmi minisztérium azt is hozzátette, hogy nem adnak ki exportengedélyt olyan külföldi felhasználók számára, akik katonai célra vásárolnák meg a termékeket. A fejlett félvezetőgyártáshoz kapcsolódó kérelmeket egyedi elbírálás alapján kezelik – közölték.
A kínai kormány korábban áprilisban már bevezetett egy sor ritkaföldfémexportot érintő korlátozást, amely globális ellátási zavarokat okozott. Azóta néhány exportmegállapodás révén részben enyhült a helyzet, de egyes nemzetközi felhasználók továbbra is nehézségekről számolnak be az engedélyek megszerzésénél.
A tárca hangsúlyozta, hogy a mostani szigorítás célzott, és különféle engedélyezési könnyítéseket is bevezetnek. Ugyanakkor
a kínai vállalatok ezentúl csak minisztériumi engedéllyel működhetnek együtt külföldi partnerekkel a ritkaföldfémekkel kapcsolatos projektekben. A külföldi gyártóknak pedig engedélyt kell kérniük, ha kínai eredetű alkatrészeket vagy gépeket használnak az érintett termékek exportjához.
Kína a világ ritkaföldfém-ellátásának több mint 90 százalékát biztosítja. Ezek az elemek alapvető fontosságúak többek között az elektromos járművek, a repülőgép-hajtóművek, a katonai rendszerek és a félvezetők gyártásában.
Európa stratégiai függetlensége új lendületet kapott. Ritkaföldfém-mágnesgyárat nyitottak Észtországban. Az üzem elektromos járművek, szélturbinák és a mikroelektronika számára gyárt kulcsfontosságú alkatrészeket, csökkentve az EU Kínától való függőségét.
