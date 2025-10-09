Deviza
nyersanyag
Kína
exportkorlátozás
ritkaföldfémek

Megint elvágtak egy fontos nyersanyagot a Nyugattól – teljes a tiltás katonai célokra, felfoghatatlan hatásai lehetnek a lépésnek

Kína újabb szigorításokat vezet be a ritkaföldfémek és a hozzájuk kapcsolódó technológiák exportjára, kiterjesztve az engedélykötelezettséget a mágnesgyártáshoz, az újrahasznosításhoz és a félvezetőipari felhasználáshoz szükséges berendezésekre is. A kínai állam lépésének célja a stratégiai nyersanyagok feletti ellenőrzés erősítése és a külföldi katonai célú felhasználás megakadályozása.
VG/MTI
2025.10.09., 08:41
Fotó: Imaginechina via AFP

Kína tovább szigorítja a ritkaföldfémek és azok feldolgozásához kapcsolódó technológiák exportját – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön.

Áprilisban leállították a kínai ritkaföldfémek exportját, ami azonnali ellátási sokkot okozott az autóiparban
Kína újabb szigorításokat vezet be a ritkaföldfémek és a hozzájuk kapcsolódó technológiák exportjára / Fotó: Imaginechina via AFP

A közlemény szerint az intézkedések kiterjednek a ritkaföldfém-mágnesek gyártásához szükséges technológiákra, valamint bizonyos alkatrészekre és berendezésekre is. A szabályozás értelmében az ilyen termékek és technológiák kiviteléhez ezentúl engedély szükséges, és a ritkaföldfémek újrahasznosítására szolgáló gépek exportját szintén engedélykötelessé teszik.

A kínai kereskedelmi minisztérium azt is hozzátette, hogy nem adnak ki exportengedélyt olyan külföldi felhasználók számára, akik katonai célra vásárolnák meg a termékeket. A fejlett félvezetőgyártáshoz kapcsolódó kérelmeket egyedi elbírálás alapján kezelik – közölték.

A kínai kormány korábban áprilisban már bevezetett egy sor ritkaföldfémexportot érintő korlátozást, amely globális ellátási zavarokat okozott. Azóta néhány exportmegállapodás révén részben enyhült a helyzet, de egyes nemzetközi felhasználók továbbra is nehézségekről számolnak be az engedélyek megszerzésénél.

A tárca hangsúlyozta, hogy a mostani szigorítás célzott, és különféle engedélyezési könnyítéseket is bevezetnek. Ugyanakkor 

a kínai vállalatok ezentúl csak minisztériumi engedéllyel működhetnek együtt külföldi partnerekkel a ritkaföldfémekkel kapcsolatos projektekben. A külföldi gyártóknak pedig engedélyt kell kérniük, ha kínai eredetű alkatrészeket vagy gépeket használnak az érintett termékek exportjához.

Kína a világ ritkaföldfém-ellátásának több mint 90 százalékát biztosítja. Ezek az elemek alapvető fontosságúak többek között az elektromos járművek, a repülőgép-hajtóművek, a katonai rendszerek és a félvezetők gyártásában.

Nagy dobást jelentett be az EU: egy nagyon fájó területen kerülik meg Kínát

Európa stratégiai függetlensége új lendületet kapott. Ritkaföldfém-mágnesgyárat nyitottak Észtországban. Az üzem elektromos járművek, szélturbinák és a mikroelektronika számára gyárt kulcsfontosságú alkatrészeket, csökkentve az EU Kínától való függőségét.

3 perc
Kormányinfó

Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, hogy több pénz jut gyermekvédelemre.

Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, hogy több pénz jut gyermekvédelemre.
7 perc
figyelmeztetés

2029-re a globális államadósság várhatóan meghaladja a GDP 100 százalékát.

2029-re a globális államadósság várhatóan meghaladja a GDP 100 százalékát.
1 perc
kormányinfó

Gulyás Gergely: tárgyalt a minimálbér emeléséről a kormány

A Kossuth téren lesz az október 23-i állami ünnepség, 17 milliárdot különített el a kormány gyermekvédelemre. Kormányinfó percről percre.

