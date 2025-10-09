Eljött Ursula von der Leyen döntő napja: már korán reggel Orbán Viktor üzenete várta - „Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk”

A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen — közölte Orbán Viktor Facebook-posztban.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Migráció, értelmetlen pénzosztás és borzalmas kereskedelmi megállapodás

Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben. És ez nem is csoda. A bűnlajstrom hosszú: a zöldőrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba.

Orbán Viktor tajtékzik, amiért Von der Leyen megvédte a Tisza Párt elnökét

Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána „mindent lehet”. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.

– közölte a miniszterelnök posztjában.

„Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi Békemeneten!” — tette hozzá.