Lélegzetvételhez juthatnak a magyar vállalkozások – újabb lökést adhat a gazdaságnak a 3 százalékos hitel

A kormány által bejelentett kedvezményes, 3 százalékos kamatozású vállalati hitelprogram új lehetőségeket nyithat a magyar kis- és középvállalkozások előtt. Az intézkedésről a lapunk által megkérdezett vezető elemző elmondta: a konstrukció nemcsak a vállalkozások pénzügyi mozgásterét növelheti, hanem a teljes gazdaság élénkülését is elősegítheti.
Zováthi Domokos
2025.10.09., 07:58

Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett , legfeljebb 150 millió forintos értékhatárig igényelhető, 3 százalékos kamatozású vállalati hitel a fiskális ösztönzők eszköztárába illeszkedik – fogalmazott Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hozzátette: a jelenlegi környezetben, amikor a piaci vállalati hitelek jellemzően 4,5 százalékos kamatszint körül mozognak, ez a konstrukció érezhető könnyebbséget jelenthet a kis- és középvállalkozások számára.

vállalkozás vállalkozó
A romló európai piacon nagy segítség lehet ez a hitel a vállalkozásoknak / Fotó: ANP via AFP

Nagy terhet vehet le a vállalkozások válláról

Az elemző kiemelte: a hitel szabad felhasználású, így a vállalatok nemcsak fejlesztésre, hanem működési költségeik, például bér- vagy energiafinanszírozás fedezésére is fordíthatják.

Ez különösen fontos lehet most, amikor a kkv-szektor egész Európában nehéz helyzetben van a magas energiaárak, növekvő munkaerőköltségek és gyengülő kereslet miatt.

Pásztor szerint a magyar vállalkozások körében az elmúlt időszakban elhalasztott beruházások és a negatív gazdasági hangulat együttesen is visszavetették a növekedést, ami már a GDP-adatokban is érzékelhető. A szakértő úgy látja, a kedvezményes hitelprogram segíthet megtörni ezt a tendenciát: ha a vállalkozások forráshoz jutnak, növekedhet a beruházási kedv, és elindulhat egy pozitív munkaerőpiaci láncreakció.

Elemző a fix 3 százalékos vállalkozói hitelről: az egész kkv-szektor profitálhat belőle, jelentős kamatcsökkentést hoz a kormány döntése

A vállalkozások számára mindenképpen kedvező a hír, eddig a folyószámla-, a likviditási vagy a forgóeszközhitelek 4,5 százalékos kamat mellett voltak elérhetők, vagyis jelentős kamatcsökkentés jön októbertől kezdődően – mondta a Világgazdaságnak Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének sajtótájékoztatója után az MGFÜ vezető elemzője.

„Amennyiben a cégek lélegzetvételhez jutnak, az nemcsak a foglalkoztatásban, hanem a fogyasztásban és a gazdasági teljesítményben is kedvező hatást hozhat” – fogalmazott az elemző. Mint mondta,

  • a beruházások élénkülése
  • és a munkahelyek megőrzése

egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar gazdaság stabilizálódjon, és középtávon ismét növekedési pályára álljon.

Pásztor Szabolcs szerint az intézkedés különlegessége, hogy a vállalkozások pénzügyi mozgásterének növelésével nemcsak az egyes szektorokat, hanem a teljes gazdaság szerkezetét is pozitívan befolyásolhatja. A támogatott kamatszint mellett felvett hitelek

lehetővé tehetik a digitalizációt, az energiahatékonysági beruházásokat és az exportbővítést is, amelyek hosszabb távon versenyképességi előnyt jelenthetnek.

Az elemző szerint, ha a program kellő gyorsasággal és átlátható feltételekkel indul el, az az egyik legfontosabb ösztönző lehet a következő hónapokban a magyar gazdaság élénkítésére.

Az egész szektor profitálhat

A vállalkozások számára mindenképpen kedvező a hír, eddig a folyószámla-, a likviditási vagy a forgóeszközhitelek 4,5 százalékos kamat mellett voltak elérhetők, vagyis jelentős kamatcsökkentés jön októbertől kezdődően. A 150 millió forintos felső korlát miatt a támogatás nagyobb mértékben a mikro- és kisvállalkozásokat segítheti, de kisebb hitelcélok esetében a középvállalkozások is profitálhatnak az intézkedésből – fejtette ki kérdésünkre Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője. 

A folyószámla-, illetve a forgóeszközhitelek elsősorban a vállalatok működését segítik elő, átmeneti forráshiány kezelésére szolgálnak, ezzel elősegítve a tevékenységet. 

A 3 százalékra mérséklődő kamat így közvetlenül alacsonyabb költséget eredményez a vállalatoknál, amit más céloknál, például beruházásoknál vagy bérfejlesztéseknél hasznosíthatnak. A kormányzati számítások szerint a kamatcsökkentés jövőre 60 milliárd forint terhet jelent a költségvetésnek, vagyis pontosan ennyi pluszforrást hagy a hazai kkv-szektornál – erősítette meg a várakozásokat a közgazdász.

