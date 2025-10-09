Lélegzetvételhez juthatnak a magyar vállalkozások – újabb lökést adhat a gazdaságnak a 3 százalékos hitel

Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett , legfeljebb 150 millió forintos értékhatárig igényelhető, 3 százalékos kamatozású vállalati hitel a fiskális ösztönzők eszköztárába illeszkedik – fogalmazott Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hozzátette: a jelenlegi környezetben, amikor a piaci vállalati hitelek jellemzően 4,5 százalékos kamatszint körül mozognak, ez a konstrukció érezhető könnyebbséget jelenthet a kis- és középvállalkozások számára.
Az elemző kiemelte: a hitel szabad felhasználású, így a vállalatok nemcsak fejlesztésre, hanem működési költségeik, például bér- vagy energiafinanszírozás fedezésére is fordíthatják.
Ez különösen fontos lehet most, amikor a kkv-szektor egész Európában nehéz helyzetben van a magas energiaárak, növekvő munkaerőköltségek és gyengülő kereslet miatt.
Pásztor szerint a magyar vállalkozások körében az elmúlt időszakban elhalasztott beruházások és a negatív gazdasági hangulat együttesen is visszavetették a növekedést, ami már a GDP-adatokban is érzékelhető. A szakértő úgy látja, a kedvezményes hitelprogram segíthet megtörni ezt a tendenciát: ha a vállalkozások forráshoz jutnak, növekedhet a beruházási kedv, és elindulhat egy pozitív munkaerőpiaci láncreakció.
A vállalkozások számára mindenképpen kedvező a hír, eddig a folyószámla-, a likviditási vagy a forgóeszközhitelek 4,5 százalékos kamat mellett voltak elérhetők, vagyis jelentős kamatcsökkentés jön októbertől kezdődően – mondta a Világgazdaságnak Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének sajtótájékoztatója után az MGFÜ vezető elemzője.
„Amennyiben a cégek lélegzetvételhez jutnak, az nemcsak a foglalkoztatásban, hanem a fogyasztásban és a gazdasági teljesítményben is kedvező hatást hozhat” – fogalmazott az elemző. Mint mondta,
egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar gazdaság stabilizálódjon, és középtávon ismét növekedési pályára álljon.
Pásztor Szabolcs szerint az intézkedés különlegessége, hogy a vállalkozások pénzügyi mozgásterének növelésével nemcsak az egyes szektorokat, hanem a teljes gazdaság szerkezetét is pozitívan befolyásolhatja. A támogatott kamatszint mellett felvett hitelek
lehetővé tehetik a digitalizációt, az energiahatékonysági beruházásokat és az exportbővítést is, amelyek hosszabb távon versenyképességi előnyt jelenthetnek.
Az elemző szerint, ha a program kellő gyorsasággal és átlátható feltételekkel indul el, az az egyik legfontosabb ösztönző lehet a következő hónapokban a magyar gazdaság élénkítésére.
A 150 millió forintos felső korlát miatt a támogatás nagyobb mértékben a mikro- és kisvállalkozásokat segítheti, de kisebb hitelcélok esetében a középvállalkozások is profitálhatnak az intézkedésből – fejtette ki kérdésünkre Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.
A folyószámla-, illetve a forgóeszközhitelek elsősorban a vállalatok működését segítik elő, átmeneti forráshiány kezelésére szolgálnak, ezzel elősegítve a tevékenységet.
A 3 százalékra mérséklődő kamat így közvetlenül alacsonyabb költséget eredményez a vállalatoknál, amit más céloknál, például beruházásoknál vagy bérfejlesztéseknél hasznosíthatnak. A kormányzati számítások szerint a kamatcsökkentés jövőre 60 milliárd forint terhet jelent a költségvetésnek, vagyis pontosan ennyi pluszforrást hagy a hazai kkv-szektornál – erősítette meg a várakozásokat a közgazdász.
