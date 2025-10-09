A Mol emelkedett ki a mezőnyből

A Fed 2025 végéig még két kamatcsökkentést tervez. Az amerikai jegybank döntéshozói legutóbbi ülésükön erősen hajlottak a kamatok további csökkentésére, az egyetlen vita tárgya az volt, hogy hányszor vágnak még idén – derült ki a szeptember 17-i ülésről szerdán közzétett jegyzőkönyvből. A további amerikai kamatcsökkentések várva várt megerősítése dacára csütörtökön felemás tőzsdenyitást vártak Európában, idehaza pedig csak a Mol kezdett a pozitív tartományban.

A Mol kezdte a legjobban a csütörtöki kereskedést / Fotó: csikiphoto / shutterstock

A meghatározó tengerentúli indexek közül a Dow Jones stagnálással zárta a szerdai kereskedést, az S&P 500 és a Nasdaq viszont emelkedett, sőt utóbbi több mint 1 százalékkal került feljebb zárásra, azaz megint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények vitték a prímet. Az eufóriát – úgy tűnik – egy fikarcnyit sem fékezi, hogy az elemzői oldal egyre hangosabban figyelmeztet az elszabadult rali veszélyeire.

Az Atlanti-óceán innenső oldalán a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek csütörtökön a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután vegyesek az impulzusok is.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és a Hamász megállapodott a Gázára vonatkozó béketervének első szakaszában, kiemelve, hogy a palesztinok valószínűleg hétfőn szabadon engedik a túszokat.

Eközben Franciaországban folytatódik a politikai zűrzavar, Emmanuel Macron elnök várhatóan a következő két napban megint csak új miniszterelnököt nevez ki.

A párizsi CAC 40 0,17 százalékos, a német DAX 0,41 százalékos, a páneurópai Euro Stoxx 50 pedig 0,12 százalékos mínuszban várja a startot. A brit FTSE 100 ugyanakkor stagnált kora reggel.

A DAX-tól azonban erősödést várnak az elemzők csütörtökön. Még az is előfordulhat, hogy a legfontosabb német tőzsdemutató megdönti a júliusi 24 639,10 pontos történelmi csúcsát, hiszen szerdán átmenetileg már 24 600 pont fölé jutott.