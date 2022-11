Az ENSZ becslése szerint a Föld népessége kedden elért a nyolcmilliárd főt, ami mérföldkő az emberség történetében, mielőtt a születések száma lassulni kezd – számolt be róla a CNN.

Fotó: Shutterstock

Az ENSZ közleményében azt írta, ez a szám azt jelenti, hogy

csupán tizenkét év alatt egymilliárd emberrel nőtt a világ népessége.

Ez a jelentős növekedés az emberi élettartam fokozatos emelkedésének is köszönhető, amiben a közegészségügy, a táplálkozás, a személyes higiénia és az orvostudomány fejlődésének is nagy szerepe van. Emellett egyes országokban a termékenység tartósan magas szintje is hozzájárul ehhez.

Még látványosabb az az adat, amely szerint a Föld lakossága 1950-ben még csupán 2,5 millió fő volt – emelte ki a CNBC TV.

Az elmúlt tizenkét éves rohamos gyarapodás legnagyobb részét a közepes jövedelmű – főként ázsiai országok – adták, amelyeknek a lakossága együttesen 2011 óta csaknem 700 millió emberrel nőtt.

India lakossága egy évtized alatt mintegy 180 millió fővel emelkedett, és jövőre Kínát megelőzve a világ legnépesebb országává válik.

Mikor tetőzhet a Föld népessége?

A demográfusok felhívták a figyelmet arra, hogy miközben a világ népessége új csúcsokat ér el, a növekedés üteme folyamatosan évi 1 százalék alá csökkent. Ez a tendencia megakadályozza, hogy a világ 2037-ig elérje a kilencmilliárd főt.

Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége a 2080-as években 10,4 milliárd fő körül tetőzik, és várhatóan 2100-ig ezen a szinten marad.

Fotó: Shutterstock

A becslése szerint a világ népességének csúcspontja előtt várhatóan 2,4 milliárd ember többsége a szubszaharai Afrikában fog születni, ami mérsékelni fogja India és Kína eddigi dominanciáját.

Az ENSZ úgy számolja, a 2050-re várható népességnövekedés több mint fele nyolc ország – a Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyiptom, Etiópia, India, Nigéria, Pakisztán, a Fülöp-szigetek és Tanzánia – lakosságnövekedésének tulajdonítható.

Az előrejelzések szerint a század végén a világ három legnagyobb populációjú városa Afrikában lesz: Lagos (Nigéria), Kinshasa (Kongói Demokratikus Köztársaság) és Dar Es Salaam (Tanzánia).