Egyik félnek sem érdeke az orosz–ukrán háború esetleges eszkalálása

– hangsúlyozta a VG Podcastnak az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, Anton Bendarzsevszkij. Szerinte sok a bizonytalanság, de egy célt tévesztett vagy az ukrán légvédelem által eltérített rakéta csapódhatott be Przewodówba. Tény, hogy Oroszországnak több problémával kell szembenéznie. Egyfelől gazdasága is meggyengült, immár sok hónapja finanszírozza a háborút, és a szankcióknak is van hatásuk, még ha nem is akkora, mint amiben Brüsszel reménykedett.

Fotó: Jaroslaw Wolski / Facebook

Ha a közvetlen háborús fejleményeket nézzük, sok helyen áttörték a frontot az ukrán erők, Herszon városát is visszafoglalták, tehát az orosz hadsereg hátrálni kényszerül. Ebben a helyzetben pedig a szakértő szerint

kizárt, hogy szándékosan provokálnák, „tesztelnék” a NATO tűrőképességét.

Látni kell azt is Bendarzsevszkij szerint, hogy egyetlen darab SZ-300-as rakéta 13 millió dollárba kerül, így nem gabonatárolók elpusztítására „pazarolják” el véges készleteiket az oroszok. Ugyanakkor a háború eszkalációjának veszélye akár tárgyalóasztalhoz ültetheti a feleket – hangsúlyozta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója.