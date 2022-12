Agyonnyomja India autóiparát a kormányzat mohósága, a túladóztatott lakosság számára – kis túlzással – vágyálom marad egy jármű birtoklása. A világ második legnépesebb országában a lakosságnak csupán 7,5 százaléka rendelkezik gépkocsival, ami például Kínával összehasonlítva rendkívül alacsony arány. Ott a városi lakosság felének, a vidéken élők negyedének van saját autója.

Motorokból nincs hiány, az autók viszont luxuscikknek számítanak Indiában.

Fotó: Getty Images

Igaz, a jövedelmi viszonyok között is szakadék van, amíg Indiában az átlagkereset évi 2300 dollár, addig ez Kínában 12,5 ezer dollár a Világbank adatai szerint. Az Egyesült Államokban kimutatott 69 ezer dolláros átlaghoz képest pedig brutális a lemaradásuk. Az indiai autóárakat egyértelműen a számos formában kirótt illetékek és adók hajtják a magasba.

Az India Filings weboldal szerint a legtöbb új autóra 28 százalékos áru- és szolgáltatási adó vonatkozik, ami például a legnagyobb helyi gyártó, a Magyarországon is jól ismert

Maruti Suzuki legolcsóbb kisautójának az árát 4100 dollárra srófolja fel. Ez pedig az éves átlagkereset közel duplája.

Nem is véletlen, hogy a cég elnök-vezérigazgatója meglehetősen indulatosan fogalmazott az indiai járműipar kilátásairól egy hétfői újdelhi rendezvényen.

R.C. Bhargava változást sürgetett, sérelmezve, hogy a mindenkori kormány luxuscikként kezeli a normál használatra szánt járműveket, és agyonadóztatásukkal a lakosság nagy részének elérhetetlenné teszik a járművek megvásárlását. Hozzátette, szintén meghatározó a kormány felelőssége abban, hogy az indiai autóipar éves bővülése a 2010-es 12 százalékos szintről 3 százalékra zsugorodott, továbbá hiányolta a befektetőbarát, beruházásösztönző gazdaságpolitikát.

Ez külföldről is jól érzékelhető, emiatt a Tesla és a Toyota is háborgott, előbbi be se jött, miután Elon Musk alapító-vezérigazgató 2019-ben megakadt a kereslet tesztelésénél, a vámok miatt visszavonulót fújt, s az ország hamar lekerült az újabb Gigafactory helyszínéért folytatott verseny jelöltlistájáról. Most

új esélyt kap a Modi-kormány, a Tesla második ázsiai óriásgyáráért még versenyben vannak,

de nem lenne meglepő, ha az esélyesebbnek tartott Dél-Korea vagy Indonézia elvinné előlük a beruházást. A világ legnagyobb autógyártója, a japán Toyota pedig takaréklángra fogta indiai együttműködési projektjeit, a hazai piacot védő magas vámokat ők is bírálták. A Ford és a General Motors pedig nemes egyszerűséggel magára hagyta ezt az egyébként hatalmas piacot.

Sokszor váratlan „járművek” tarkítják az indiai utcaképet.

Fotó: David Talukdar / Getty Images

A Maruti a megnehezített körülmények ellenére is tartja piacvezető helyét Indiában, amit modellportfóliójának szélesítésével próbál stabilizálni. Mint azt az autógyártó vezérigazgatója, Takeucsi Hiszasi elmondta, két új sportkocsival színezik jövőre a termékpalettájukat.