A FIFA-labdarúgó-világbajnokságon elért argentin győzelem várhatóan javítja a gazdasági hangulatot Argentínában. Várakozások szerint a focisiker miatti keresletnövekedés a következő két negyedévben 0,25 százalékkal dobhatja meg az argentin bruttó hazai termékek mutatóját.

Argentína gazdasága az IMF-hitelből él.

Fotó: Matías Baglietto / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A GDP idén 5 százalékkal nőhet, a novemberi infláció pedig február óta nem látott szintre csökkent. Jó hír az is, hogy az IMF 44 milliárd dollár értékű mentőcsomagot ítélt meg az országnak.

Azonban az állam még mindig nem szabadul a nehézségektől: közel 100 százalékos az éves infláció, 75 százalékos a kamatszint, a nemzetközi hitelezői piac kizárta soraiból Argentínát, jövőre pedig gazdasági lassulás várható. Az ország lakosságának 40 százaléka él a szegénységi küszöb alatt, azaz fejenként napi kevesebb mint 2 dollárból gazdálkodhat. A politikai helyzet sem stabil, Cristina Fernandez de Kircner alelnököt korrupció miatt hat év börtönre ítélték, és örökre eltiltották a köztisztviselői pozícióktól december 6-án. 2023 októberére tűztek ki választásokat, amelyek előtt valószínűleg nem kezdenek nagyobb reformokba – számolt be a Bloomberg.

Korábban írtunk arról, hogy egy átfogó kutatás szerint a labdarúgó-világbajnokságon elért siker az adott országot nemcsak a sportban lendíti előre, hanem a népszerűség okán a gazdaságban GDP-ben is mérhető növekedést is eredményez. A kutatás azt is megállapította, hogy ebből a döntős Argentína vagy Franciaország profitálhat-e jobban.