Az év utolsó hónapjában több dolgozónak mondanak fel, mint máskor. Idén az elbocsátási hullámba a Meta, az Amazon, a Ford Motor, a CNN és a Pepsi is beszállt.

A The Wall Street Journal az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal adataiból arra jutott, hogy az ezredfordulótól számítva január után decemberben vállnak meg a legtöbb munkavállalótól. Nick Bunker gazdaságkutató szerint ennek az egyik oka a szezonalitás lehet. A kereskedelemben például október–november tájékán több embert vesznek fel az ünnepi vásárlási időszakra, majd annak elmúltával a létszámot korrigálják. De leépítési hullámra lehet számítani a pénzügyi világban is – a Wall Streeten is súlyos létszámleépítések jönnek, ráadásul a bónuszok is csökkennek. Az üzleti szolgáltatási, a pénzügyi, a biztosítási vagy az ingatlanközvetítői piacon szezonalitás nélkül is többeket engedtek el az elmúlt tíz év januárjaiban.

A másik ok az lehet, hogy sok cégnél a december a pénzügyi év vége. Ilyenkor jön el a költségracionalizálás és a szervezetek üzleti kilátásokhoz alakítása.

Idén az ellátási problémák, a keresletcsökkenés, a növekvő kamatok és az orosz–ukrán háború aggasztja a vezetőket. A válság persze nem csak az Egyesült Államokban vezet létszámleépítésekhez, Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke korábban lapunknak elmondta, hogy Magyarországon is elképzelhetők leépítések.