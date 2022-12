A kedvezőtlen világgazdasági változások a Wall Streeten is megmutatkoznak. Bár több helyen még nincsenek döntések, szakértő szerint az amerikai bankszektor egészére elmondható, hogy a bónuszok a 2008-as válság óta nem látott mértékben csökkennek az idén.

A tavalyinál sokkal kisebb bónuszokra számíthatnak az idén a befektetési bank dolgozói

Fotó: Nicky Loh / Getty Images

A nagyobb szereplők közül a kisebb bónuszok listáján az első helyezett minden bizonnyal a Goldman Sachs, ahol a dolgozók 40 százalékkal kevesebbet kaphatnak készhez az idén, mint egy éve.

A befektetési banknak világszerte 49 ezer dolgozója van, és mindenki az egész cég teljesítménye alapján kap bónuszt, a 3 ezer befektetési bankára is. Bár még nem tudni, hogy ez a szóbeszéd beigazolódik-e, a befektetési bankárok egy része azon gondolkodik, hogy jövőre otthagyja a bankot. David Solomon vezérigazgató célja növelni a hitelintézet tőzsdei értékét. Talán ezért is szállt be a kriptobizniszbe.

A Financial Times értesülései szerint

a Goldman körülbelül 400 partnerének bónusza a befektetési bankhoz képest nagyobb mértékben, a felére is csökkenhet.

A versenytárs JPMorgan Chase, a Citigroup és a Bank of America várhatóan 30 százalékkal csökkenti a jutalmak összegét. Utóbbinál nagyobb vágás is elképzelhető. Ott a felső vezetők feleakkora juttatást kaphatnak, mint tavaly.

Az idei december éles kontrasztot mutat a 2021-eshez viszonyítva. Akkor a rekordmennyiségű tőzsdei bevezetés és a vállalati összeolvadások miatt sokan pályafutásuk legmagasabb bónuszait kapták. Pletykák szerint a szektor több vezető bankára tart további jövedelemcsökkenéstől, így már elkezdett nézelődni új bevételi forrás után. Akinek csak a bónusza lesz kevesebb a tavalyi kimagasló évhez képest, még jól is jár, ugyanis több helyen leépítések várhatók.