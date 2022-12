Európa síparadicsomai átlagosan 10 százalékkal emelhették idén áraikat, az energiaválság, az infláció, valamint a koronavírus miatt gyengén alakuló szezonok után. A Bloomberg szerint a briteknek azonban nemcsak a magasabb árakat kell kifizetniük, hanem a szigetországban zajló sztrájkhullám még a síközpontokba való eljutást is megnehezítheti – legalábbis a két ünnep közötti utazásokat bizonyosan beárnyékolja.

Az árak magasabbak, de a foglalások kedvezően alakulnak

A britek körében népszerű franciaországi Avoriazban két szezon után nyúltak a síbérletek árához, a szomszédos Val Thorensben pedig a sífelvonó fűtését csökkentik, a svájci Saas-Fee üdülőhelyen a felvonók lassabban járnak a megszokottnál. Ez mindössze néhány példa arra, hogy a síközpontok is megpróbálnak csökkenteni energiafogyasztásukon.

Az árak Európa-szerte emelkednek.

Ma nagyjából negyedével kerül többe egy hetet eltölteni a svájci csúcskategóriás Zermattban, mint egy évvel ezelőtt. Most személyenként 1367 angol fonttal érdemes számolni. Érdekes összevetés, hogy a bolgár síparadicsomokban mindez fele annyiba került, mint Svájcban, de az árak itt is magasabbak lettek.

Az emelkedő árak, és az eljutás bizonytalansága ellenére is

35 százalékkal nőtt a Nagy-Britanniából érkező foglalások mennyisége, 2019-hez viszonyítva.

(a 2020-as, és 2021-es adatokat a koronavírus-járvány miatt nem tartják mérvadónak).

A kereslet tehát rekordszinten van, pedig az európai áremelések, és a gyenge font miatt a foglalási árak nagyjából 25 százalékkal emelkedtek.

A sízők fanatikusan szeretik ezt a sportot, és még a megnövekedett árat is kifizetik

– foglalta össze a helyzetet az SNO utazásszervező vezérigazgatója, Richard Sinclair.

Persze a kimagasló foglalási arány annak köszönhető, hogy

az átlagnál többen voltak, akik látva a Covid-korlátozások végét, hamar léptek, és az idei év elején lefoglalták síútjukat a mostani szezonra. Ők még az infláció emelkedése előtt döntöttek, viszont két, a világjárvány miatt gyakorlatilag lenullázott szezon után nagyon vágytak a síelésre

– mondta a Skiworld, az Egyesült Királyság legnagyobb független sítúraszervezőjének értékesítési és marketing igazgatója. Diane Palumbo azt mondta, a lelkesedés visszaesett, amikor Lizz Truss volt miniszterelnök idején mélyrepülésbe kezdett a font. Azóta némileg erősödött az euróval szemben az angol fizetőeszköz, de továbbra is az 1,17 eurós egyéves átlag alatt áll. Még rosszabbul járnak azok, akik Svájcba utaznak, ugyanis ők a frank árfolyamából adódóan 10 százalékos drágulással számolhatnak.

Némi védelmet nyújthatnak az előre beárazott all inclusive csomagok, amelyek valóban tervezhetőbbé teszik az utazás költségét, nem is csoda, hogy az ilyen foglalások aránya 30 százalékot nőtt Nagy-Britanniában.

Fotó: Matthias Rietschel / AFP

Brit–magyar párhuzam

Európában továbbra is erős a kereslet a síüdülések iránt, a lakosság legfeljebb lerövidíti a foglalásait, de semmiképpen sem hagyják ki a téli üdülést – ez derül ki egy nemzetközi felmérésből. A hazai statisztikák szintén ezt támasztják alá. Emellett

a magyar síelők szemében felértékelődtek a jó ár-érték arányú lehetőségek, és a kedvezőbb csomagajánlatok,

amelyekkel a környező országok – reagálva a gazdasági helyzet változására – igyekeznek odacsábítani a vendégeket. Szükség is lehet a kedvcsináló ajánlatokra, ugyanis – a fonthoz hasonlóan – a magyar forint is jelentősen gyengült az euróval szemben az elmúlt évben. Ha felidézzük, hogy idén januárban még nagyjából 350–360 forintot kellett adni egy euróért, most pedig némi erősödés után is 400 forint fölött kell fizetni a közös pénz egységéért, akkor megállapíthatjuk, hogy

csak az árfolyammozgás bő 10 százalékkal drágítja a síutakat a magyarok számára.

Nem is beszélve az üzemanyagárak elszállásáról, és arról, a sok síelni vágyó ideget borzolgató, de annál több utazási iroda ajánlatában apró betűkkel elrejtett félmondatról, amely szerint „meghirdetett árainkat 440 forintos euroárfolyamig tudjuk tartani.” Ha abból indulunk ki, hogy egy mindenki számára „kellemetlen” forintgyengülés esetén a szervező is hajlandó profitjából enyhén engedni, akkor azt feltételezhetjük, hogy a meghirdetett árakat 435 forintos euróárfolyammal számolhatták ki. Ez pedig már nagyon messze van a tavalyi 350 forinttól.

Emellett az infláció is felpörgött az európai országokban.

Szlovákiában novemberben 15 százalék fölé gyorsult az infláció, Ausztriában pedig 10,6 százalékos árindexet mértek a síszezon előtti utolsó hónapban. A külföldi magánszállások, szolgáltatók ugyan változó mértékben, de áraikba igyekeznek beépíteni a fogyasztói árak emelkedését, ami így szintén megdrágítja a síutat. Amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy idehaza mennyivel drágábban lehet bevásárolni egy téli üdülésre. Sona Jelinková, a Szlovák Idegenforgalmi Hivatal Budapesti irodájának vezetője a VG podcastnak korábban azt mondta, jól állnak az előfoglalások, a magyarok szívesen utaznak kikapcsolódni a Tátrába. Összességében Szlovákiában 2-3 eurós napi síbérletár-emelkedéssel lehet számolni tavalyhoz képest.