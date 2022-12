Mickey egér is búcsút int Oroszországnak

Más beszerzési forrásokra kell áttérniük az orosz szülőknek, ha gyermekeik rajzfilmek iránti igényeit ki szeretnék elégíteni, mivel az e téren a legszélesebb kínálattal rendelkező Walt Disney-re már nem számíthatnak a továbbiakban. Az amerikai médiaóriás az orosz Kommerszant értesülései szerint ugyanis december 14-én leállítja utolsó még működő oroszországi csatornáját, a Disney Channelt.

A szovjet farkas és a nyuszi válthatja az amerikai Tomot és Jerryt

A hírt az amerikai vállalatnál még nem erősítették meg a Reutersnek, viszont beleillik a cég Ruxit stratégiájába, úgyhogy lehet alapja. A Kommerszant még azt is tudni véli, hogy a kábelszolgáltatók a Disney Channel helyére a Szonce (magyarul: Nap) néven induló új gyerekcsatornát veszik fel a kínálatukba.

Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a képernyőn nem Tom és Jerry püföli majd egymást, és Mickey egér is megpihen, viszont visszatérhetnek a nagy sikerű szovjet alkotások, mint a Nú, págágyi, azaz a No, megállj csak! sorozat, amelynek farkasa és nyuszija szórakoztathatja a továbbiakban a gyerekeket. A Disney Channelt egyébként 2010-ben vezették be az orosz piacra, és a Walt Disney által gyártott show-kat, animációs és rajzfilmeket és egyéb filmeket sugároztak.

Az újabb stratégiaváltásra készülődő Walt Disney még márciusban, az oroszok Ukrajna ellen indított háborújára válaszul jelezték, hogy valamennyi tevékenységüket felfüggesztik az agresszor országban, ideértve a médiatartalmak és a licence termékek árusítását, a helyi tartalomgyártást, a Disney Cruise Line kirándulóhajók oroszországi kikötését, a National Geographic magazin árusítását és a kábelcsatornáikat leállítják.

Azt is hozzátették azonban, hogy

a kivonulás nem megy egyik napról a másikra,

szerződéses kötelezettségeik teljesítéséről és ott dolgozó munkatársaik jövőjéről is megnyugtatóan gondoskodniuk kell. A Walt Disney döntése egyébként nem volt egyedi, hasonlóan tettek a nagy stúdiók, mint a Warner Bros. és a Sony Pictures, amelyek szintén leállították oroszországi tevékenységüket, még a mozikból is visszavonták filmjeiket.