A sztrájk egyik kellemetlen mellékhatása, hogy megrendelőket lehet veszíteni vele. Ez történt most Nagy-Britanniában az immár tőzsdén jegyzett magánvállalatként működő Royal Mail esetben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a postások jó ideje elégedetlenek a bérezésükkel és a munkakörülményeikkel, s ennek most hangot is adtak. A Currys szempontjából a legrosszabbkor, az elektronikai kiskereskedelmi lánc ugyanis nélkülük nem tudja a fogyasztókhoz eljuttatni a megrendelt termékeket, ami a karácsony közeledtével rendkívüli jelenséggel bír.

A Currys szerződést bontott a Royal Maillel, s a sztrájkoktól tartva másra bízta csomagjainak kézbesítését.

Fotó: Ben Stansall/AFP

A bevételek csaknem harmadát ugyanis ebben az időszakban realizálják a kiskereskedelemben. Alex Baldock, a Currys vezérigazgatója a BBC-nek elmondta, hogy a postára főként a kis méretű csomagok szállítását bízták – egészen eddig, de most a bizonytalanságok miatt váltani kényszerültek.

A Currys emiatt váltott, s kedvére válogathatott a piacon lévő futárcégek közül. Működésükben az új szolgáltató megjelenése nem okoz zavart – húzta alá Baldock, aki megérti a postások elkeseredését, ugyanakkor azzal büszkélkedett, hogy az utóbb öt évben a nála dolgozók átlagkeresete 40 százalékkal nőtt, s csak az idén 16 százalékos bérfejlesztést hajtottak végre, kompenzálandó az évtizedes rekordokat döntő infláció kereseterodáló hatásait. A pénzromlás üteme októberben meghaladta a 11 százalékot.

Hozzátette, hogy a Royal Mail kész válságtervvel rendelkezik, de ennek elemeit nem kívánta részletezni. A cégnek amúgy igen rosszul áll a szénája, az üzleti év egészére 350 millió fontos veszteséggel számolnak, elsősorban a visszaesett csomagforgalom miatt. Október közepén egy 5-6 ezer fős elbocsátást is bejelentettek 2023 márciusával bezáróan, s a sztrájkfenyegetések esetleges beváltására válaszul tízezerre emelték a kirúgandó dolgozók számát. A Royal Mailnél 115 ezren dolgoznak jelenleg.

Fotó: Rasid Necati Aslim /AFP

De nem csak a postások sztrájkolnak, a vasutasok és az egészségügyisek is elégedetlenek az infláció miatt leértékelődött fizetésükkel. A közelgő sztrájkhullám ügyében kioktató hangnemben nyilatkozott Nadhim Zahawi, Rishi Sunak kormányának tárca nélküli minisztere, aki egyben a Konzervatív Párt elnöki tisztségét is betölti.

– hangoztatta a becslések szerint százmillió fontos vagyonnal rendelkező Zahawi, aki ingatlanokba fektette a YouGov piackutató cégével politikai színrelépése előtt megkeresett pénzt. Hozzátette, hogy a kormány a helyén van, válságterveket dolgozott ki a munkabeszüntetéssel érintett szolgáltatások folyamatos biztosítására.

Kétezer katonát és tartalékost képeznek ki, hogy az olyan alapvető szolgáltatásokat biztosítani tudják, mint a határőrizet, a kikötők, repülőterek üzemeltetése, de az egészségügyi személyzet és a tűzoltók pótlását is tervezik, ha mindent elborítana a sztrájkhullám. Más kérdés, hogy kétezer emberrel akkor mire mennek...

Annak a Putyinnak, akinek a számlájára írható az élelmiszer és energiaárak elszabadulása, a háborús infláció. A szakszervezetek viszont a megélhetési költségekkel arányos bérezést szeretnének elérni, ennek érdekében állnak le a postások, tartanak két napos sztrájkot az alulfizetett egészségügyi dolgozók – ami egyébként példátlan az Egyesült Királyság történetében –, és december-januárban négy alkalommal 48 órás munkabeszüntetéssel fenyegető vasutasok. Hogy a tanárokról ne is beszéljünk: a kormány a pedagógusoknak beosztásuktól függően 5 és 8,9 százalék közötti béremelést ajánlott, de ez köszönő viszonyban sincs a realitásokkal, a két számjegyű inflációval.

Fotó: Rasid Necati Aslim/AFP

Zahawi a kormány álláspontját ismételve sürgette, hogy a munkaadók és a munkavállalók jussanak egyezségre a béremelésekben, de azt ne hagyják figyelmen kívül, hogy az inflációt közelítő és az azt meghaladó emelés csak tovább gerjeszti az inflációt. Az ellenzéki liberális demokraták szóvivője, Christine Jardine azzal vágott vissza Zahawinak, hogy nevetséges és sértő azt sugallni, hogy Vlagyimir Putyin a felelős azért, hogy az ápolók sztrájkolnak.

– hangoztatta. A konzervatívok vesszőfutása kormányváltáshoz vezetne, ha most lennének a választások, a Munkáspártot maguk a konzervatívok segítenék hatalomra elhibázott gazdaságpolitikájukkal és sorozatos botrányaikkal.