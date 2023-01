Az oroszok háromféle kőolajat termelnek ki az északi-sarkvidéken, a Nóvij Port-i és a varandeji könnyű, édes, alacsony, 0,1-0,5 százalékos kéntartalommal, az arko pedig nehéz és keserű. Ezeket korábban nem keletre, hanem az Európai Unióba szállították, az ukrajnai háború miatt bevezetett nyugati szankciók következtében azonban a Gazprom és a Lukoil kénytelen új piacokat keresni, miután az EU, a G7-ek és Ausztrália ársapkát vezetett be az orosz olajra, Brüsszel pedig betiltotta a tengeri exportot. A két orosz cég a Reuters beszámolója szerint lenyeli a magasabb szállítási költségeket, és még az árakból is tovább engedett.

A murmanszki kikötőből indítják útnak az északi-sarkköri olajat Ázsiába.

Fotó: Maxime Popov / AFP

A két új piac Kína és India, amelyek nem fogadják el az ársapkát, és boldogan vásárolják az olcsó orosz olajat. Az Indiába exportált északi olaj mennyisége folyamatosan nő május óta, novemberben rekordmennyiséget, 6,67 millió, decemberben is 4,1 millió hordónyit rakodtak a tankerekbe a Refinitiv adatai szerint. Ennek zöme arko és Novij Port-i volt eddig, de a múlt héten megérkezett Indiába, a Bharat Petroleum keralai finomítójába az első, 900 ezer hordónyi szállítmány varandeji kőolaj is – hosszú utazás után Murmanszkból a Földközi-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül. Két további, összesen 600 ezer hordós szállítmány is úton van, de azt nem tudni, hogy mely cégek a vevők.

Egy indiai finomító neve elhallgatását kérő képviselője elmondta a hírügynökségnek, hogy az orosz termelők más, meglehetősen jó minőségű kőolajfajtákat is ajánlanak nekik megvételre. Hozzátette, hogy ráadásul

a haszonkulcs a feldolgozók számára az arko és a Novij Port-i olaj esetében hordónként tíz dollárral magasabb, mint a hasonló minőségű amerikai nyersolajoknál, például a Marsnál és a WTI-nél.

A Nyikolaj Zujev úton Ázsiába, 780 ezer hordónyi nyersolajjal a gyomrában.

Fotó: Real Tour Solutions / YouTube

A varandeji fajtát a Lukoil termeli a Tyiman-Pecsora régióban található mezőin, és minőségében hasonló a független kínai finomítók által kedvelt ESPO-hoz. Ezt a fajtát az indiai cégek is könnyen tudják finomítani, egy másik forrás szerint azonban a jövőbeni megrendelések kizárólag az ártól függenek majd. „Most India és Kína ezeknek a fajtáknak a fő vásárlója” – tette hozzá. Szavait megerősíti, hogy a Refinitiv adatai szerint legalább három, Murmaszkban megtöltött tanker halad e két ország felé.

A Nyikolaj Zujev 780 ezer hordónyi nyersolajat szállít az egyelőre pontosan nem ismert célkikötőbe, a másik kettő összesen 1,8 millió hordóval februárban érkezik meg a kelet-kínai Csingtao kikötőjébe. Azt egyelőre itt sem lehet tudni, hogy melyik finomító a vásárló. Egy kereskedő azonban elárulta, hogy

az arko fajtát az oroszok – szállítási költség nélkül – hordónként kilenc dollárral olcsóbban kínálták a Brentnél,

de azt nem, hogy végül milyen áron kötötték meg az üzletet. A Gazprom és a Lukoil mellett a legnagyobb orosz olajexportőr, a Rosznyefty is magára vállalja a szállítási költségeket, a cég a leányvállalata tankereivel és bérelt hajókkal házhoz viszi a vevőknek a kőolajat.

Az indiai finomítók nagy hasznot zsebelnek be azzal is, hogy a nagy mennyiségben, olcsón felvásárolt orosz kőolajat feldolgozva visszaszállítják Európába, ahol hiány van dízelből. Ráadásul hamarosan új útvonal is nyílik az orosz kőolajexport számára Ázsia felé az Északi-sarkkörön, novemberben ugyanis hároméves szünet után elindították a második jégtörő tankert.