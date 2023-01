Ausztrál szénből táraz be Kína

Ausztrál szén importjáról kötött megállapodást a China Energy Investment Corp három, az ügyet ismerő forrás szerint. Ez lehet az egyik első komolyabb megállapodás a Peking által az ausztrál szénre vonatkozó 2020-as nem hivatalos tilalom enyhítése óta.

Fotó: Shutterstock

A lépés a kínai0ľausztrál viszony enyhülésére utal, valamint arra is, hogy az újranyitó Kína igyekszik biztosítani az ország gazdaság működtetéséhez szükséges energiát, melynek többsége továbbra is a szénből származik Peking minden erőfeszítése ellenére.

A China Energynek szánt szállítmányokat még a hónap vége előtt útnak indíthatják – írja a Reuters. Kína a pekingi téli olimpiát megelőzően a levegőminőség javítása és a klímacélok elérése céljából igyekezett korlátozni a szénfelhasználást, ám hiába a megújuló energiaforrásokra vagy épp atomenergiára költött óriási összegek, az ország energiaéhsége miatt ezek a lépések sem vezettek a szénfelhasználás csökkenéséhez.

A kínai energiatermelés különösen az ország óriási vízerőműveinek termelését visszafogó aszályos időszakokban kénytelen a szénre hagyatkozni. A szén továbbra is meghatározó jelentőségét jelzi, hogy míg az európai gázár és a globális olajárak egyaránt földre szálltak az Ukrajnával szembeni orosz inváziót követően, addig a szén ára továbbra is több mint duplája a tavalyinak, részben persze az orosz gáztól elvágott európai fogyasztás emelkedése miatt is.

A szénárak emelkedéséhez Európa nemcsak saját fogyasztásának növelésével járult hozzá, de sok, az LNG-piacról kiárazott ország volt kénytelen a gáz helyett a szénhez fordulni energiaigényeinek kielégítése céljából.