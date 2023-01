Régóta nem látott beruházási hullám érte el az Egyesült Államokat az autó- és akkumulátorgyártás területén az elmúlt években, miután a gyártók szeretnék az elektromos járműveket és akkumulátoraikat helyben megtermelni, hogy részesüljenek a belföldi gyártásra vonatkozó támogatásokból.

Fotó: AFP

A Center for Automotive Research adatai szerint novemberig mintegy 33 milliárd dollár értékben jelentettek be a gyártók új beruházásokat az országban, ami hasonló mértékű, mint a 2021-ben bejelentett 37 milliárdos összeg, és jóval magasabb a 2017-es 9 milliárd dollárnál.

Az autógyártók költekezésének nyertesei azonban nem a hagyományos autóipar fellegvárai a Nagy-tavak közelében, hanem a délkeleti államok, mint Georgia, Tennessee vagy Kentucky.

A beruházási hullámot erősíti a tavaly elfogadott klímacsomag is,

amely dollármilliárdokat szán a belföldi gyártásra vagy épp az akkumulátorok és a hozzájuk szükséges nyersanyagok előállítására.

A gyártók igyekeznek egyre több elektromos modellt kínálni, immár az amerikai vásárlók számára is, és külföldi cégek is igyekeznek részesedést szerezni az amerikai kormányzati támogatásokból, de a Rivianhoz hasonló startup cégek is gőzerővel dolgoznak termelési kapacitásaik bővítésén. Az elektromos furgonjairól ismert vállalat második gyára 2026-tól Georgiában kezdheti meg a termelést, míg a Hyundai ugyanebben az államban 5,5 milliárd dollárért hozna létre egy üzemet.

A szektor az AlixPartners szerint 2026-ig mintegy 526 milliárd dollárt szán az elektromos átállásra globálisan, de a Ford pénzügyi igazgatója, John Lawler is azt hangsúlyozta, hogy most kell befektetni, hogy ne maradjanak le.

Noha a beruházások megtérülését a közelgő recesszióval kapcsolatos félelmek beigazolódása gátolhatja,

a legtöbb cégvezető szerint a visszaesés már rég a múlt lesz, mire a gyárak megkezdik a termelést.

A gyárépítések nyertesei az ország délkeleti államai lettek, és ez Georgia gazdaságfejlesztési biztosa szerint nem véletlen, hiszen az állam éveket szánt különböző technológiai képzések és lehetséges helyszínek fejlesztésére. A térség sikerét az alacsony energiaárak is segítik, különösen az energiaigényes akkumulátorok gyártása terén – írja a The Wall Street Journal.

Az Inflation Reduction Act által az akkumulátorgyártás és az ahhoz tartozó ellátási láncok belföldre telepítéséhez nyújtott támogatások számos új üzem bejelentését hozták magukkal, így a General Motors az LG Energy Solutionsszel közösen nyitott új akkumulátorgyárat tavaly, és további kettő tervez Tennesseben és Michiganben, míg a Panasonic a nyáron egy 4 milliárd dolláros kansasi gyár építését jelentette be. Több milliárd dolláros projektekben gondolkodik a Toyota és a Stellantis is.

Mindezek a beruházások éles ellentétben állnak a hagyományos gyárak terén tapasztalható megszorításokkal, így például a Stellantis múlt havi bejelentésével, hogy februárban határozatlan időre leállítja 1350 főt foglalkoztató illinoisi gyárát.