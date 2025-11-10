A kiváló amerikai–magyar kapcsolat gazdasági előnyhöz is juttat – rekordot értek el az amerikai beruházások

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, arra is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházás nem került még bejelentésre, mint 2025-ben.

Soha ennyi amerikai beruházás nem érkezett Magyarországra, mint mostanában / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt.

Azzal, hogy Magyarország teljes és határozatlan időre mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, a magyar gazdaság garanciát kapott a zavartalan és megfizethető működésre. Emellett a növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót Paks II. beruházásával kapcsolatosan.

Nagybefektető Magyarországon az Egyesült Államok

Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához

– jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első fél éve közötti időszakban a HIPA támogatásával összesen 145 amerikai beruházásról született döntés, mintegy 2,5 milliárd euró értékben.

Az előző héten lezajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházásai együttműködéseket is eredményeztek, melyek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István kint tartózkodása alatt az ABBVIE, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott előremutató tárgyalásokat.

Csak az idei esztendőben kilenc amerikai beruházást jelentettünk be, melyek jelentős része a legújabb technológiák érkezését és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi

– hívta fel a figyelmet Joó István, hozzátéve: a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről fognak bejelentést tenni. Mint folytatta, az előrehaladott tárgyalások ismeretében tovább fog bővülni a lista, így történelmi csúcsot fogunk elérni.