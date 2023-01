Külföldi szakértők szerint legalább egymillió halottja lehet az idén a kínai koronavírus-járványnak, miután a kormányzat hirtelen gyökeres fordulatot téve megszüntette az eddigi szigorú zéró tolerancia politikáját. Az állami sajtó próbálja győzködni az embereket, hogy nincsen komoly baj.

Pekingbe kezdenek visszatérni a turisták.

Fotó: AFP

A kommunista párt hivatalos lapja kínai szakértőket idézett, akik szerint a fertőzés a legtöbb ember számára csak viszonylag mérsékelt problémát okoz.

A kijelölt pekingi kórházakban kezelt fertőzöttek mindössze 3-4 százaléka súlyos vagy kritikus állapotban lévő beteg

– nyilatkozta a lapnak Tong Csao-huj, a Csaojang Kórház alelnöke. Kang Jan, a szecsuani egyetem klinikájának vezetője szintén azt állította, hogy az elmúlt három hét alatt összesen 46 ember kellett felvenni az intenzív osztályra, ami a Covid-tünetekkel jelentkező fertőzötteknek csupán az 1 százaléka.

Ehhez képest a Reutersnek szemtanúk arról számoltak be, hogy a sanghaji kórházak tele vannak, a folyosókon is fekszenek intravénás kezelést kapó betegek.

Hivatalosan viszont hétfőn ismét csak három halálos áldozatot jelentettek az országból, amivel a halottak száma a járvány kezdete óta 5253-ra emelkedett.

A nemzetközi közösség nem hisz ezeknek a számoknak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is sürgeti a kínai hatóságokat, hogy rendszeresen osszanak meg a kórházi kezelésekre, halálesetekre és védőoltásokra vonatkozó valós idejű statisztikákat. A WHO felkérte Pekinget, hogy a technikai tanácsadó csoport kedd délutáni ülésén mutassák be a vírusszekvenálással kapcsolatos részletes adatokat. Az ülés előtt a WHO szóvivője elmondta, hogy részletes vita várható a Kínában és világszerte keringő változatokról, és a kínai tudósok várhatóan előadást tartanak.

A vásárlási kedv csak a patikákban az igazi.

Fotó: Mark R. Cristino / MTI / EPA

Egyes szakértők kételkedtek abban, hogy Kína különösebben nyitott és őszinte lesz. Közéjük tartozik Alfred Wu, a Szingapúri Nemzeti Egyetem docense. „Legszívesebben megtartanák az adatokat maguknak, azt mondanák, semmi sem történt, nincs semmi újdonság. Én is úgy vélem, hogy nincs semmi újdonság, de a probléma az, hogy az átláthatóság Kínával kapcsolatban mindig is kérdéses volt” – vélekedett.

Az Egyesült Államok, Franciaország és több más ország már korábban bejelentette, hogy negatív tesztet követel a Kínából érkező utasoktól, Belgium pedig közölte, hogy a repülőgépek szennyvizét új változatokra is tesztelni fogja.

Az Európai Unió egészségügyi tisztviselői szerdán tárgyalnak az összehangolt válaszlépésekről.

Bár a Frontiers of Medicine című szaklapban nemrég közölt tanulmány szerint a jelenlegi járványhullám tavaly év végén valószínűleg több nagyvárosban, például Pekingben és Sanghajban tetőzött már, vidéken ez várhatóan január közepén történik meg.

Ennek ellenére nő az aggodalom a világ második legnagyobb gazdaságának rövid távú növekedési kilátásaival kapcsolatban. Egy kedden közzétett felmérés eredménye szerint decemberben az egymást követő ötödik hónapban csökkent már a feldolgozóipar teljesítménye, a múlt hónapban pontosan azért, mert a váratlan nyitás következtében drasztikusan megugrott a koronavírus-fertőzések száma.

Decemberben a járványhullám miatt esett vissza a feldolgozóipar teljesítménye.

Fotó: AFP

A Caixin Insight Group kis- és középvállalatokra összpontosító felmérésének adatai szerint az ágazat beszerzésimenedzser-indexe 49 pontra süllyedt a novemberi 49,4 pontról az elemzők által várt 48,8 pont helyett. Csökkent a termelés, az exportértékesítés és az új megrendelés, és április óta a legnagyobb mértékben a vásárlási aktivitás is. Az Apple beszállítója, a Foxconn csengcsoui üzemében decemberben csak a tervezett mennyiség 90 százalékát voltak képesek legyártani.

Emlékezetes, hogy ebben a gyárkomplexumban még a járványkorlátozások idején súlyos lázongások törtek ki, és sajtóértesülések szerint a cég alapítója lobbizta ki a fordulatot a kínai vezetőknél, azzal érvelve, hogy veszélybe kerülhet az országnak a világ műhelyeként élvezett státusza.