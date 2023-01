Az elmúlt két évben létrejött hosszú távú LNG-szerződések mintegy 40 százalékát kínai vevők kötötték meg különböző partnerekkel, a távol-keleti ország mindössze két év alatt megháromszorozta a hosszú távú szerződéseken keresztül történő vásárlások mértékét a 2015 és 2020 közötti értékéhez képest – derül ki a Nikkei Asia elemzéséből.

Fotó: Yang Guanyu/AFP

Csak néhány példa a közelmúltból: a tavaly év végén a Sinopec kínai energetikai nagyvállalat 27 évre szóló megállapodást kötött az állami tulajdonú QatarEnergyvel évi 4 millió tonna LNG vásárlásáról. A szállítások 2026 körül kezdődnek. Egy másik kínai energetikai vállalat, az ENN tavaly 20 évre szóló szerződést írt alá a texasi székhelyű Energy Transferrel évi 2,7 millió tonna cseppfolyósított földgáz vásárlásáról. A szintén texasi NextDecade évi 1 millió tonna LNG szállításról állapodott meg a China Gas Holdinggal.

A hosszú távú szerződések alapján az Egyesült Államok Kína legnagyobb LNG-szállítója.

Peking 62 millió tonnát vásárol ilyen egyezségek alapján, ebből Washington 25 millió tonnáért felel. A következő helyen Ausztrália áll nagyjából 17 millió tonnával, míg a Közel-Keleti partnerek (Katar, Omán) 14 millió tonnát szállítanak, Oroszország pedig mintegy 6 millió tonnát exportál. Hárommillió tonnát pedig az azonnali piacról szerzett be az ázsiai ország.

Kína az energiaellátás biztonsága érdekében diverzifikálja a beszerzési forrásait, így nemcsak cseppfolyósított módon szerzi be az energiahordozót, hanem vezetékes földgázt is vásárol. Ebből a szempontból Türkmenisztán és Oroszország számít fontos partnernek, miközben a Kína az ujgorok lakta Hszincsiang tartományban saját kitermeléssel is rendelkezik. Tavalyelőtt Kína Japánt megelőzve a világ legnagyobb LNG-importőre lett, tavaly azonban a behozatal 18 százalékkal, mintegy 65 millió tonnára esett vissza, így a szigetország 2022-re visszaszerezte vezető helyét.

Ennek hátterében az áll, hogy a szigorú járványvédelmi intézkedések miatt csökkent a távol-keleti ország termelése és fogyasztása.

A zéró-Covid politikát feladó Kína földgáz iránti kereslete 2030-ban az előrejelzések szerint több mint 50 százalékkal lesz magasabb, mint 2021-ben. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló globális erőfeszítések közepette számos ország közeledett a földgázhoz, mint tiszta energiaforráshoz, így a világ LNG iránti éves kereslete 2030-ban 488 millió tonna lesz, ami 2020-hoz képest mintegy 40 százalékos növekedést jelent. A globális kínálat azonban 2025-ben várhatóan havi 7,6 millió tonnával elmarad a kereslettől, így érthető Peking igyekezete, hogy biztosítja az energiaellátását.