Új rekordokat döntöget az Otthon Start: teljesen felpezsdítette az ingatlanpiacot a program – kiderült, mennyi az átlagos hitelösszeg

Már az idei első fél évben is látszottak a lakásépítési fellendülés jelei, de ehhez képest további jelentős lökést adhat a piacnak az Otthon Start berobbanása – derült ki az MBH Bank lakáspiaci témájú sajtóbeszélgetésén.
A hitelprogram indulása utáni első hetek tapasztalatai szerint az ügyfelek többségében használt ingatlanok vásárlásához veszik igénybe a forrást,
az átlagos hitelösszeg pedig 33 millió forint körül alakul.
A pandémia utáni években a lakásépítések száma nem tudott érdemi növekedést felmutatni, többnyire stagnálás vagy csökkenés jellemezte a piacot. Az idei első fél évben ugyanakkor a kiadott lakásépítési engedélyek és egyéb bejelentések számában nagyon jelentős, 43 százalékos emelkedés mutatkozott, ami már ekkor előrevetítette a trendfordulót. Ehhez képest adhat további jelentős lökést az Otthon Starthoz kapcsolódó, kínálatot serkentő kedvezmények bevezetése – mondta Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője.
A lakástranzakciók tekintetében az első fél év 3 százalékos növekedést hozott: ez valószínűleg elsősorban az állampapír-befektetésekből kiáramló források lakáspiaci befektetésének köszönhető. Az év második felében ez a tendencia várhatóan megváltozik, hiszen az Otthon Startot elsősorban a saját célra vásárlók tudják felhasználni – hívta fel a figyelmet Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője. Hangsúlyozta:
a hitelprogram által generált növekedési hatásnak köszönhetően idén legalább 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe, mint tavaly.
A lakáspiac áraival kapcsolatban Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte: bár Magyarországon az elmúlt tíz évben valóban jelentősen gyorsabb volt az árnövekedés, mint az Európai Unió, illetve a régió többi országában, a kiugró dinamikát az infláción kívül az is magyarázza, hogy a 2008-as pénzügyi válságot követően a magyar lakáspiac sokáig nem tért magához, és a nominális árak csak 2016-tól érték utol a válság előtti értékeket. Az Otthon Start azonban véleménye szerint teljesen új helyzetet teremt a piacon.
Egy friss elemzés szerint, ha számításba vesszük
napjainkban még a jelentős áremelkedés ellenére is könnyebb az első lakásvásárlóknak saját ingatlanhoz jutni, mint az elmúlt tizenöt évben bármikor.
A hitelprogram a kölcsönök kibocsátási volumene szempontjából is teljesen új korszakot fémjelez. A lakáshitelek 2022-től az idei évig – az alapkamat pályáját követve – meglehetősen drágák voltak, ám a szeptembertől induló új, 3 százalékos hitelprogram megtöri az eddig jellemző trendet. Az Otthon Startnak köszönhetően várhatóan jelentősen emelkedni fognak a kihelyezések, és így az eddigi, 2024-es csúcsot túlszárnyalva, minden bizonnyal új rekord is születhet – mutatott rá Nagy Gyula.
A hitelprogram jó hatással volt az albérleti piacra, sok településen, így Budapesten is csökkennek a bérleti díjak. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára egy podcastben beszélt az Otthon Start előnyeiről, ahol az is elhangzott: hogyan tudnak sokkal könnyebben lakáshoz jutni a fiatalok és összevonható-e a konstrukció más kedvezményekkel.
