Deviza
EUR/HUF390.62 -0.12% USD/HUF332.56 -0.27% GBP/HUF447.03 -0.22% CHF/HUF417.01 -0.25% PLN/HUF91.47 -0.14% RON/HUF76.89 -0.08% CZK/HUF16.05 -0.29% EUR/HUF390.62 -0.12% USD/HUF332.56 -0.27% GBP/HUF447.03 -0.22% CHF/HUF417.01 -0.25% PLN/HUF91.47 -0.14% RON/HUF76.89 -0.08% CZK/HUF16.05 -0.29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,810.49 -0.45% MTELEKOM1,806 +0.11% MOL2,718 -1.55% OTP28,880 -0.59% RICHTER9,770 +0.46% OPUS558 -0.18% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,287.74 +0.6% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,156.99 -0.64% BUX98,810.49 -0.45% MTELEKOM1,806 +0.11% MOL2,718 -1.55% OTP28,880 -0.59% RICHTER9,770 +0.46% OPUS558 -0.18% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,287.74 +0.6% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,156.99 -0.64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde
befektetés

Jól kezdett a Richter és a 4iG, gyenge oldalon ragadt a forint

Bizonytalan nemzetközi hangulatban indult a nap. A pesti parkett vezető indexe irányt keres. Csúszik az OTP, a Mol és a Telekom. A gyorsjelentés után felfelé araszol az Opus.
Faragó József
2025.09.30, 09:17
Frissítve: 2025.09.30, 09:48

A BUX 99 066 ponton nyitott, ami minimális mínuszt jelent. A pesti parkett vezető indexe egyelőre irányt keres. A forint még mindig a gyenge oldalon mozog.

pesti parkett
Hogy indul a nap a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Bizonytalan a hangulat Ázsiában

Tegnap végül erősödni tudtak a piacok, bár napon belül nagy erőt már nem mutattak, így csak mérsékelt pluszok voltak megfigyelhetők mind Európában, mind a tengerentúlon. A nyersanyagkapcsolt vállalatok voltak felülteljesítők, míg az energiaszektor az olajárak csökkenése miatt mínuszokat produkált. 

Péntek hajnalban Ázsiában vegyes volt a tőzsdei hangulat. A japán Nikkei enyhe mínuszba csúszott. A hongkongi Hang Seng egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot emelkedett. A koreai Kopi kisebb mínuszba süllyedt, a szingapúri tőzsdeindex pedig közel fél százalékot pattant. 

A határidős indexek nem jeleznek jelentős mozgásokat,

 így iránykereséssel indulhat a kereskedés a főbb piacokon.

Pesti parkett: jól kezdett a Richter és a 4iG

Az OTP  28 910 forinton nyitott, ami félszázalékos mínusz. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény11:22:42
Árfolyam: 28,880 HUF -170 / -0.59 %
Forgalom: 2,245,609,190 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2748 forintnál kezdett, s ez félszázalékos mínusz.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény11:17:02
Árfolyam: 2,718 HUF -42 / -1.55 %
Forgalom: 224,624,584 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9790 forintról, kétharmad százalékos pluszban startolt.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény11:18:42
Árfolyam: 9,770 HUF +45 / +0.46 %
Forgalom: 379,477,890 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1796 forinton kezdte a kereskedést, háromnegyed százalékos mínuszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény11:12:27
Árfolyam: 1,806 HUF +2 / +0.11 %
Forgalom: 76,498,030 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 2595 forinton kezdett, egyharmad százalékos plusszal.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény10:59:36
Árfolyam: 2,570 HUF -15 / -0.58 %
Forgalom: 30,661,020 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az Opus egyharmad százalékos pluszban nyitott a gyorsjelentés után. Az első fél év során a vállalat bevétele tovább csökkent, 301 milliárd forintról 246 milliárd forintra, azonban az eredményesség jelentősen javult, a féléves EBITDA 54 milliárd forintra emelkedett 48 milliárd forintról. Az adózott eredmény 21 milliárd forint lett, ami közel 3 százalékos növekedés év per év alapon.

OPUS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OPUS részvény11:19:32
Árfolyam: 558 HUF -1 / -0.18 %
Forgalom: 138,429,513 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Még mindig a gyenge oldalon a forint

Kisebb gyengülést produkált tegnap a forint az euróval szemben, az euró-forint az elmúlt két hétben látott 388 körüli szintekről 391 fölé emelkedett vissza. Technikai alapon nagyobb ellenállást az 50 napos mozgóátlag képezhet 392,66-nál. De alatta egy Fibonacci-szint húzódik 391,68-nál, amelyet tegnap is felszúrásokkal tesztelt a kurzus. Lefelé tekintve 

390 a lélektani támasz.

A markáns dollárgyengülés is megakadni látszik egyelőre, de régióban is gyengébb teljesítmény mutatkozik. 

Tőzsdenyitás előtt – még illikvid piacon – 391,4 felett is járt az euró-forint, ám tőzsdenyitásra 391 közelébe süllyedt az árfolyam.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu