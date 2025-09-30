Jól kezdett a Richter és a 4iG, gyenge oldalon ragadt a forint

A BUX 99 066 ponton nyitott, ami minimális mínuszt jelent. A pesti parkett vezető indexe egyelőre irányt keres. A forint még mindig a gyenge oldalon mozog.
Tegnap végül erősödni tudtak a piacok, bár napon belül nagy erőt már nem mutattak, így csak mérsékelt pluszok voltak megfigyelhetők mind Európában, mind a tengerentúlon. A nyersanyagkapcsolt vállalatok voltak felülteljesítők, míg az energiaszektor az olajárak csökkenése miatt mínuszokat produkált.
Péntek hajnalban Ázsiában vegyes volt a tőzsdei hangulat. A japán Nikkei enyhe mínuszba csúszott. A hongkongi Hang Seng egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot emelkedett. A koreai Kopi kisebb mínuszba süllyedt, a szingapúri tőzsdeindex pedig közel fél százalékot pattant.
A határidős indexek nem jeleznek jelentős mozgásokat,
így iránykereséssel indulhat a kereskedés a főbb piacokon.
Az OTP 28 910 forinton nyitott, ami félszázalékos mínusz.
A Mol 2748 forintnál kezdett, s ez félszázalékos mínusz.
A Richter 9790 forintról, kétharmad százalékos pluszban startolt.
A Magyar Telekom 1796 forinton kezdte a kereskedést, háromnegyed százalékos mínuszban.
A 4iG 2595 forinton kezdett, egyharmad százalékos plusszal.
Az Opus egyharmad százalékos pluszban nyitott a gyorsjelentés után. Az első fél év során a vállalat bevétele tovább csökkent, 301 milliárd forintról 246 milliárd forintra, azonban az eredményesség jelentősen javult, a féléves EBITDA 54 milliárd forintra emelkedett 48 milliárd forintról. Az adózott eredmény 21 milliárd forint lett, ami közel 3 százalékos növekedés év per év alapon.
Kisebb gyengülést produkált tegnap a forint az euróval szemben, az euró-forint az elmúlt két hétben látott 388 körüli szintekről 391 fölé emelkedett vissza. Technikai alapon nagyobb ellenállást az 50 napos mozgóátlag képezhet 392,66-nál. De alatta egy Fibonacci-szint húzódik 391,68-nál, amelyet tegnap is felszúrásokkal tesztelt a kurzus. Lefelé tekintve
390 a lélektani támasz.
A markáns dollárgyengülés is megakadni látszik egyelőre, de régióban is gyengébb teljesítmény mutatkozik.
Tőzsdenyitás előtt – még illikvid piacon – 391,4 felett is járt az euró-forint, ám tőzsdenyitásra 391 közelébe süllyedt az árfolyam.
