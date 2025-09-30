Deviza
Velence
forgalomlassulás
M7

Ma nagyon lelassul Magyarország egyik forgalmas autópályája az egyik irányban

Újabb információ érkezett az autópálya-fenntartótól: közölték, hogy újabb jelentős forgalomkorlátozás lép életbe az M7-es autópályán Velence térségében, amely hét órán keresztül tart. A munkálatok miatt a Székesfehérvár felé vezető oldalon az autópálya egy szakaszán csak az egyik sávon lehet majd haladni.
VG
2025.09.30, 09:59
Frissítve: 2025.09.30, 10:19

​A velencei gyalogos- és kerékpároshíd fejlesztése a hétvégi látványos beemelés után újabb fázisba lép, az autópálya bizonyos szakaszain csak egy sávon lehet majd haladni — tájékoztatott a Feol. 

Bejelentés: új híd épül az M7-es autópálya fölött Új, szélesebb gyalogos-kerékpáros híd épül Velence mellett, az M7-es autópálya fölé
Az M7-es autópálya fölött a gyalogosok és a kerékpárosok számára épült híd

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint ma, kedden reggel 9:00 és délután 16:00 óra között kell az ideiglenes forgalmi rendre számítani az M7-es autópálya Székesfehérvár (Balaton) felé vezető oldalán. Az ​autópálya-fenntartó kiemeli, hogy a forgalomkorlátozást a híd járomszerkezetének építése indokolja. 

Gyalogos- és kerékpároshíd épül az autópálya fölött

Az MKIF a honlapján azt közölte, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészület után most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.

A biztonságos munkavégzés érdekében 

várhatóan szombaton 23:59 és vasárnap 12 óra között lesz lezárva az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldal

az 57-es (agárdi) és a 42-es (Kápolnásnyék) csomópont között – ismertették.

Szombat éjszaka fél napra lezárják az egyik legforgalmasabb autópályát

Forgalmirend-változás Székesfehérvár felé

A biztonságos munkavégzés érdekében a Balaton irányába tartó forgalmat átterelik a Budapest felé vezető oldal belső sávjába, így az országhatár felé egy, a főváros felé két sávon haladhat majd a forgalom. A közlekedőktől az MKIF türelmet és fokozott figyelmet kér, valamint balesetmentes közlekedést kívánt.

A betonmonstrum a helyére került

Elképesztő logisztikai műveletet hajtottak végre az MKIF szakemberei — tájékoztatott a Feol. Az M7-es autópálya Velence melletti szakaszán egy hétvégi éjszakán

a lezárt úttest fölött egy 10 órás éjszakai munka során emelték a helyére az új Velencei gyalogos-kerékpáros híd első elemeit

a Budapest felé vezető oldal felett. ​A munkálatokat forgalom elől teljesen lezárt pályatesten végezték, de a gyors és precíz kivitelezésnek köszönhetően a tervezettnél két órával hamarabb,  már vasárnap 9:54-kor feloldották a pályazárat, és újra szabadon járhatóvá vált a Budapest felé vezető sáv az M7-es autópályán.

