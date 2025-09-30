A kínai aranyhétnek (Golden Week) jelentős a gazdasági hatása, különösen a fogyasztás, turizmus és kiskereskedelem területén. Az ünnep alatt a legtöbb gyár bezár, és sokan elutaznak meglátogatni családtagjaikat. Az aranyhét hatással van a globális ellátási láncokra is, egyben kiemelkedő turisztikai hullámot generál Kínában és nemzetközi szinten egyaránt.

Rengetegen kelnek útra a kínai aranyhéten / Fotó: AFP

Az idei nemzeti ünnep egybeesik az október 6-i Közép-őszi Fesztivállal (más néven Holdfesztivállal), emiatt a kínai állampolgárok egy extra szabadnapot kapnak, így a teljes szünet nyolc napra hosszabbodik. Peking 2,36 milliárd utazást vár erre az időszakra: a kínaiak főleg belföldön kelnek útra, ugyanakkor a hatóságok napi 2 millió határon átnyúló utazást jósolnak, Hongkongot és Makaót is beleértve.

A régiók versengenek a több száz millió belföldi turistáért, abban bízva, hogy lendületet adnak a gazdaságnak. Ennek érdekében a tartományi kormányok idén 330 millió jüan (15,4 milliárd forint) támogatást osztanak szét, hogy a turistákat az országban zajló 25 ezer kulturális és turisztikai látványosságra csábítsák.

A héten kezdődő ünnepekre akkor kerül sor, amikor a távol-keleti ország megpróbálja megtörni a gyengébb gazdasági mutatók sorozatát. Európa ugyanezt a fegyverkezéstől reméli és a lecsapástól egyes országokra.

Ráfér a kínai gazdaságra az aranyhét

A kínai kiskereskedelmi forgalom 3,4 százalékkal nőtt a múlt hónapban éves összevetésben, ami lassulás a júliusi éves 3,7 százalékos emelkedés után, de így is már a 30. egymást követő hónapban jegyeztek fel növekedést. A szakértők 3,8 százalékra gyorsuló éves növekedést vártak augusztusra. Az idei első nyolc hónapban a kiskereskedelmi forgalom 3,67 százalékkal nőtt, tavaly egész évben 3,5 százalékos volt a bővülés.

Nagyobb probléma a munkanélküliség, amely augusztusban 5,3 százalékos volt, meghaladva a júliusi 5,2 százalékot. A fiatalok körében 18,9 százalékot ért el a ráta, ami a legmagasabb szint 2023 decembere óta. Évente majdnem tízmillió kínai huszonéves fejezi be az egyetemi tanulmányait, ám nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon.