Kínában olyan aranyhét kezdődött, amely megmozgatja az egész világot, miközben Európa fegyverekről és elszigetelésről tárgyal

A kínai aranyhétnek (Golden Week) jelentős a gazdasági hatása, különösen a fogyasztás, turizmus és kiskereskedelem területén. Az ünnep alatt a legtöbb gyár bezár, és sokan elutaznak meglátogatni családtagjaikat. Az aranyhét hatással van a globális ellátási láncokra is, egyben kiemelkedő turisztikai hullámot generál Kínában és nemzetközi szinten egyaránt.
Az idei nemzeti ünnep egybeesik az október 6-i Közép-őszi Fesztivállal (más néven Holdfesztivállal), emiatt a kínai állampolgárok egy extra szabadnapot kapnak, így a teljes szünet nyolc napra hosszabbodik. Peking 2,36 milliárd utazást vár erre az időszakra: a kínaiak főleg belföldön kelnek útra, ugyanakkor a hatóságok napi 2 millió határon átnyúló utazást jósolnak, Hongkongot és Makaót is beleértve.
A régiók versengenek a több száz millió belföldi turistáért, abban bízva, hogy lendületet adnak a gazdaságnak. Ennek érdekében a tartományi kormányok idén 330 millió jüan (15,4 milliárd forint) támogatást osztanak szét, hogy a turistákat az országban zajló 25 ezer kulturális és turisztikai látványosságra csábítsák.
A héten kezdődő ünnepekre akkor kerül sor, amikor a távol-keleti ország megpróbálja megtörni a gyengébb gazdasági mutatók sorozatát.
A kínai kiskereskedelmi forgalom 3,4 százalékkal nőtt a múlt hónapban éves összevetésben, ami lassulás a júliusi éves 3,7 százalékos emelkedés után, de így is már a 30. egymást követő hónapban jegyeztek fel növekedést. A szakértők 3,8 százalékra gyorsuló éves növekedést vártak augusztusra. Az idei első nyolc hónapban a kiskereskedelmi forgalom 3,67 százalékkal nőtt, tavaly egész évben 3,5 százalékos volt a bővülés.
Nagyobb probléma a munkanélküliség, amely augusztusban 5,3 százalékos volt, meghaladva a júliusi 5,2 százalékot. A fiatalok körében 18,9 százalékot ért el a ráta, ami a legmagasabb szint 2023 decembere óta. Évente majdnem tízmillió kínai huszonéves fejezi be az egyetemi tanulmányait, ám nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
A probléma az, hogy egyre többen lépnek be a felsőoktatásba, viszont az országban nem bővül kellő mértékben a magasabb végzettséget igénylő munkakörök száma. Az ipari termelés éves növekedése a nyár utolsó hónapjában 5,2 százalékra, tavaly augusztus óta legkisebb ütemre lassult a júliusi 5,7 százalékról.
Az adat elmarad a szakértők által augusztusra várt 5,8 százaléktól, bár így is meghaladja az Európai Unió teljesítményét. Mindenesetre a korábbi aranyheteken jelentős növekedést regisztráltak a belföldi turizmusban és a költésekben, ami biztató jele lehet a fogyasztás élénkülésének.
A távol-keleti óriás mindent megtesz a külföldiek becsábításáért a Covid lecsengése óta. Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárainak, de nem válogatás nélkül osztja a kedvezményt, az Európai Unió tagjai közt is vannak, akiket hátrébb soroltak. Jelenleg több helyről lehet vízummentesen Kínába utazni, mint az Egyesült Államokba.
Az arany más tekintetben is főszerepet kap a távol-keleti óriás üzleti életében ezekben a napokban:
Első kereskedési napján 66 százalékos villámrajttal indított a Zijin Gold International, visszaigazolva a részvényei iránt megnyilvánult hatalmas érdeklődést. A világ idei legnagyobb részvénykibocsátásával a kínai aranybánya-társaság 3,2 milliárd amerikai dollárral lett gazdagabb, amit kitermelésének fokozására használ fel.
