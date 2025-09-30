Otthon Start program: a 3 százalékos hitelt igénylők már a DÁP-hoz is fordulhatnak

Megjelent a Digitális Állampolgár weboldal első ügyintézési lehetősége, az állampolgárok meghatározó életeseményei köré épülő felület már nem csak a tájékozódásban segít. Az állami támogatások igényléséhez – így többek között a Otthon Start program keretében a fix 3 százalékos lakáshitel igényléséhez is – szükséges tb-jogviszony-igazolás igénylése mostantól gyorsan és egyszerűen, néhány kattintással elindítható a felületen keresztül – derült ki a Digitális Magyarország Ügynökség keddi tájékoztatásából.
A közlemény kiemelte, hogy az állami támogatások többségének egyik feltétele, hogy az érintettek biztosítottak legyenek, és szerepeljenek az egészségbiztosító nyilvántartásában. Az erről szóló igazolást
mellékelni kell.
A Digitális Állampolgár weboldal új tb-jogviszony-igazolás funkciójának köszönhetően mostantól az eddigi folyamathoz képest jelentősen egyszerűbben elindíthatjuk az igénylést a dap.gov.hu oldalon keresztül, ehhez csak aktív Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra van szükség.
Emlékeztettek, hogy idén nyáron újabb mérföldkőhöz érkezett a Digitális Állampolgárság Program, a már több mint kétmillió felhasználó által letöltött mobilalkalmazás után elérhetővé vált a Digitális Állampolgár weboldal is. A felület célja, hogy az állampolgárok életszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak az őket érintő legfontosabb életesemények ügyintézési folyamatairól.
A tervek szerint a dap.gov.hu hamarosan további funkciókkal bővül, többek között a családi állapot igazolása is egyszerűen lekérhető lesz. A jövőben a weboldal és a mobilalkalmazás egymást kiegészítve segít majd a tájékozódásban és az ügyintézésben.
A felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben (2025. szeptember – 2026. február). Ezen belül 3,7 százalék szerint ez nagyon valószínű, míg további 4,4 százalék kisebb valószínűséggel tervezi ugyanezt. A fennmaradó 91,8 százalék nem kíván élni a hitellel, vagy semleges e kérdésben – derül ki a GKI szeptember elején, ezerfős mintán végzett reprezentatív lakossági felmérésének eredményéből.
Az elemzés szerint amennyiben csak a „nagyon valószínű” választ jelölőkről feltételezzük, hogy valóban fel fogják venni a hitelt, akkor 135 ezer körül alakulhat a programban részt vevő háztartások száma a következő fél évben. Ha a „kissé valószínű” kategóriát jelölők fele veszi fel a támogatást, a támogatotti kör az előzőekkel együtt 205 ezer lehet. Összehasonlításképp tavaly összesen 127 ezer lakástranzakció történt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.