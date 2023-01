Csütörtökön 24 órás sztrájk lép életbe Franciaországban, leáll a vasút, a metró és repülőjáratokat is törölni kell, de ezen felül sem az iskolák többsége sem nyit ki, ahogy a kórházi dolgozók is sztrájkolnak majd. Országszerte a nagyobb városokban demonstrációkat is tartanak Emmanuel Macron elnök tervezett nyugdíjreformja ellen.

Fotó: AFP

Mint ismert: a francia elnök és kormánya egy olyan tervezetet nyújtott be a parlament elé, mely szerint 62-ről 64-re emelik a nyugdíjkorhatárt. A sztrájk azért is kiemelt jelentőségű, mert azon ritka alkalmak egyike, amikor mind a nyolc nagy francia szakszervezet összefogott és koordináltan lépnek fel az elnök ellen. Reményeik szerint legalább egymillió ember csatlakozik ma a sztrájkhoz, amelyet újabb napok követnek majd.

Várhatóan a következő sztrájkok már ennél is hosszabbak, két-, illetve háromnaposak lehetnek.

Csütörtökön a repülőjáratok mintegy 20 százalékát kell majd törölni az előrejelzések szerint, de a tanárok és óvodai dolgozók 70 százaléka sem veszi fel a munkát, így az iskolák jelentős többsége is bezár. Az országot pedig megbénítja a vasúti dolgozók sztrájkja – írja a Bloomberg.

Ez egy fájdalmas csütörtök lesz

– mondta a közlekedési miniszter, Clement Beaune.