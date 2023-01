Az Európai Bizottság új irányelvet léptetne életbe, amely enyhítene az Európa-szerte tapasztalható sofőrhiányon és könnyebbé tenné az autósok ellenőrzését a digitális jogosítvány bevezetésével. Az irányelv hatálybalépése után, ha szükség lesz a jogosítványunkra, akkor elég felmutatnunk egy mobilalkalmazást, ami ugyanolyan hivatalos dokumentumnak számít majd, mint a mostani kártyás változat.

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

A magyar szabályozás januártól már megengedi, hogy az autóvezetők ne tartsák maguknál az okmányaikat, mivel a rendőrség a kívánt adatokat le tudja hívni az elektronikus rendszerből.

Az unió megkönnyítené a jogosítványszerzést is. Az elképzelés szerint az elméleti és a gyakorlati rész két különböző országban is elvégezhető, ráadásul megengedné a szimulátorok használatát is. Utóbbit már néhány magyar autósiskola használja.

Az egyik legfontosabb változtatás talán az lesz, hogy

a jogosítvány megszerzése után egy évvel részt kellene venni egy rövid képzésen.

Az unió ezzel szeretné csökkenteni a balesetek számát.

A büntetések alól is nehezebben lehet majd kibújni. A tervek szerint egységesítenék a vezetői engedélyeket tartalmazó rendszert, így

ha bevonnak egy jogosítványt bárhol az unióban, akkor az intézkedés az összes tagállamban érvényben lesz

– figyelt fel a vezess.hu a Német Autóklub értesülésére.

Amennyiben az Európai Unió elfogad egy irányelvet, akkor azt a tagállamoknak át kell ültetniük a saját jogrendszerükbe. Ezáltal a hatálybalépésig akár többéves átfutás is lehet. Az új szabályok várathatón 1-3 éven belül lépnek életbe.