Versenybe szállnak az állampapírokkal a bankok: egyes lekötésekkel akár 7 százalékos hozam is elérhető - mutatjuk, megéri-e a váltás

Az év végi jutalmak, bónuszok lekötéséért harcba szálltak a bankok. Egyes pénzintézetek már 6-7 százalékos hozamot is fizetnek, ami már az állampapírokkal szemben is versenyképes ajánlat.
K. B. G.
2025.11.10, 09:19
Frissítve: 2025.11.10, 09:42

Újraindult a verseny a betétesekért a bankok között, így egyre több pénzintézet kínál egyre magasabb kamatokat a lekötött betétekre, ugyanakkor sok olyan bank is van, amely még mindig nem szállt be a kamatversenybe, és gyakorlatilag semmit nem fizet a lekötésért.

Egyre magasabb hozamokat kínálnak a bankok / Fotó: Photoviriya / Shutterstock

Kilőttek a hozamok

Azok a bankok, amelyek beszálltak a versenybe, már a rövid lejáratú és a lakossági állampapírok hozamát közelítik, a legjobb ajánlatok már 6-7 százalékos, a kombinált termékek esetében pedig 8 százalékos kamatot kínálnak. Azonban a megtakarítóknak arra is érdemes figyelniük, hogy ezeket alapesetben 15 százalékos kamatadó és 13 százalékos szocho is sújtja.

A Money.hu írása szerint az erősödés mögött az év végi bónuszokért, prémiumokért vagy épp 13. havi fizetésekért folyó verseny áll, különösen, hogy sokan parkoltatják ideiglenesen a pénzüket a bankszámlájukon, amit lakásvásárlásra fordítanának. Az új betétek begyűjtésével a bankok kihelyezhető forrásokhoz is juthatnak az Otthon Start program indulásának kezdetén.

Az állampapírokkal is felveszik a versenyt a legjobb kamatok

A legtöbb bank rövid távú lekötésre kínál 6-7 százalékos kockázatmentes hozamot, míg a kamatadó és szochomentes Diszkont Kincstárjegy 6,12–6,22 százalék hozamot kínál a kincstári árfolyamok szerint. A lakossági állampapírok esetében a FixMÁP évi 7 százalékot kamatozik, míg a MÁP Plusz 6,5 és 7,5 százalék közötti kamatot fizet, igaz, ezek a termékek 5 éves lekötésről szólnak. Azonban a MÁP Plusz minden kamatfordulónál visszaváltható névértéken, míg a FixMÁP esetében a visszaváltási díj általában 1 százalék.

A Money.hu összegyűjtötte a bankok legnépszerűbb termékeit is, ezek a következők:

  • a Gránit KamatMax és az MBH Tripla betét 6 hónapos lekötésre 6,5 százalékos kamatot biztosít,
  • a MagNet Prizma betét 3 hónapos futamidővel akár 7 százalékos éves kamatot kínál.
  • A Polgári Bank szintén 7 százalékot fizet (2 hónapra) az „Akciós Fix kamatozású betétre”, de csak akkor, ha a lekötött összeg új forrás.
  • A korábbi Cetelem, ma már Cofidis 1 éves lekötésre 5,5 százalékos EBKM-et nyújt.
  • Az OTP Bank ügyfelei közül azok helyezhetik el akciós kamatozású lekötésben a pénzüket, akik lakossági Bázis számlával is rendelkeznek, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik. Itt 6 hónapos lekötés mellett 6 százalékos az EBKM.

A pénzügyi portál annak is utánaszámolt, hogy 1 millió forint egyéves lekötése esetén mekkora hozam üti a markunkat, ha számolunk az adókkal és a számlavezetési díjjal is. Ebben az esetben a Cofidis 5,5 százalékos éves betéte a nyerő, amely 39 600 forint hozamot (3,96 százalékot) fizet adózás után. A leggyengébb ezzel szemben a Polgári Bank 2,5 százalékos éves terméke, a „Fenntartható Plusz betét”, amelynek hozamából az adók és a díjak után csak 10 100 forint (1,01 százalék) marad.

Adózási szempontból az állampapír jobban megéri, hacsak nem TBSZ-en kötjük le a pénzünket

Érdemes arra is figyelni, hogy ha hosszabb ideig tudjuk nélkülözni megtakarításunkat, és a bank ezt lehetővé teszi, úgy tartós befektetési számlán (TBSZ) mentesülhetünk az adók alól . A magasabb kamatok jellemzően új forrásból származó, illetve digitális csatornán leköthető konstrukciókra vonatkoznak. 

Az ajánlatok között vannak befektetési jeggyel is kombinált megoldások, mint a Gránit Hozampáros betét vagy a K&H Mix megtakarítás, amelyek akár 8 százalékos hozamot is fizetnek, de ezek már kockázatosabb megtakarítások

A klasszikus, fix kamatozású betétek esetében arra is érdemes figyelni, hogy az ajánlatok kötődnek-e minimumösszeghez, új forráshoz vagy prémium-számlacsomaghoz.

Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője szerint a 6-7 százalékos éves kamat ma kiemelkedőnek számít a kockázatmentes megtakarítások körében, ám érdemes alaposan összehasonlítani a bankokat, mielőtt a pénzünk lekötése mellett döntünk, hiszen nem feltétlenül a saját bankunknál találjuk a legjobb ajánlatot, és még a jobb bankok között is drasztikus különbségek vannak. Érdemes a szakember szerint a TBSZ használatán is elgondolkozni, amivel megtakaríthatók az adók.

