Az Egyesült Államok és Kína között egy ideje meglévő feszültségeket tovább élezik az állítólagos kémballonok és egyéb repülő tárgyak, amelyeket lelőttek Észak-Amerika felett. A kínai gyártástól erősen függő vállalatokat tömörítő kereskedelmi szövetségek egy része ezért sürgeti a tagjait, hogy diverzifikálják az ellátási láncaikat.

Tesla-gyár Sanghajban. A piaci jelenléthez valamilyen szintű helyi gyártás is szükséges.

Fotó: Imaginechina via AFP

Az ország legnagyobb kiskereskedelmi szövetsége, a National Retail Federation (NRF), a több mint ezer ruházati és lábbelimárkát képviselő American Footwear and Apparel Association, valamint a logisztikával foglalkozó szakembereket tömörítő szervezet, a Council of Supply Chain Management Professionals képviselői is arról számoltak be a CNBC-nek, hogy a tagjaikat egyre jobban aggasztják a fejlemények. Az érintett cégeknek pedig már eddig is komoly gondot okoztak a Donald Trump és Joe Biden által bevezetett büntetővámok, valamint a decemberben felszámolt zéró tolerancia miatt elrendelt koronavírus-korlátozások. Ehhez jött most még a ballonügy.

„Az amerikai–kínai kereskedelmi kapcsolatokban meglévő folyamatos feszültségek is rávilágítanak az ellátási lánc diverzifikálásának szükségességére” – hangsúlyozta Jon Gold, az NRF ellátási láncokért és vámpolitikáért felelős alelnöke.

A kiskereskedők ezért szerinte aktívan keresik a beszerzés diverzifikálásának lehetőségeit, hogy biztosítsák a fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges rugalmas ellátási láncokat.

Kínában megvan minden, ami máshol esetleg hiányzik.

Fotó: STR

Mark Baxa, a Council of Supply Chain Management Professionals elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a kereskedelmi csoport tagjai a büntetővámok bevezetése óta tesznek lépéseket a kockázatok ellensúlyozására. A legfrissebb statisztikák azt mutatják, hogy a feldolgozás jelentős része tevődik át Kínából más országokba, például Vietnámba és a Fülöp-szigetekre. Sok cég hajlik arra is, hogy a Mexikóval és Kanadával kötött Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (UMSCA) adta lehetőségeket kihasználva visszaviszi a gyártást Észak-Amerikába.

Baxa szerint egyre többen keresnek szabad kapacitásokat a kontinensen.

Az ellátási láncokért felelős vezetők alacsonyabb kockázatot és jobb lehetőséget keresnek az Egyesült Államok kiszolgálására, és ezért Kanadába és Mexikóba költöznek. Mások az Európai Unióba, Vietnámba, Dél-Koreába és Indiába költöznek, míg néhányan egyenesen az Egyesült Államokba hozzák a munkát

– magyarázta.

Az ilyen döntéseket alaposan megfontolja mindenki, egy sor kulcsfontosságú kritériumnak kell ugyanis teljesülnie a gyártás áttelepítéséhez. Ilyen a technológiai tudás és a képzett munkaerő, a fejlett infrastruktúra, a megbízhatóság és a minőség.

Steve Lamar, a ruházati és lábbeliszövetség vezérigazgatója szerint ahhoz különösen sok szempontnak kell megfelelni, hogy lecseréljék Kínát, mivel az ország az anyagokhoz és termékekhez való hozzáféréstől kezdve a készségekig számos okból továbbra is fontos kereskedelmi partner. Bár az újabb feszültségek miatt ő is érdemesnek tartja megfontolni az ellátási lánc diverzifikálását, szerinte éppen ezért az elvándorlást aligha gyorsítják fel a legfrissebb események.

Szakképzett munkaerőt ilyen mennyiségben más ország nem nyújt.

Fotó: Lang Szu-csen

Az Apple esete kiválóan példázza, milyen nehézségek várnak a cégekre, ha le akarják cserélni Kínát. Az amerikai vállalat az elmúlt években megkezdte a gyártás átirányítását a többi között Indiába, és azonnal jelentkeztek is a minőségi problémák. Ráadásul a legtöbben már csak azért is vonakodnak kivonulni a világ második legnagyobb gazdaságából, nehogy elveszítsék a közvetlen hozzáférést a kínai fogyasztókhoz. „A kínai piaci részvétel bizonyos fokú helyi jelenlétet követel meg” – hangsúlyozta Gold.

Az NRF alelnöke szerint a legnagyobb kihívás az idő. „Időbe telik diverzifikálni az ellátási láncot. Meg kell győződni róla, hogy az új szállítók meg tudnak felelni az összes követelménynek és törvényi előírásnak, biztosítani kell a megfelelő munkaerőt és logisztikát.”