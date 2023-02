Voldimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap kirúgta egy fontos katonai vezetőjét, és közölte, hogy tovább folytatódnak a kormányban elkezdett tisztogatások.

Fotó: Stanislav Ivanov/AFP

Az elmúlt időszakban az ukrán hatóságok tucatnyi magas beosztású hivatalnok ellen kezdtek vizsgálódni, az esetek többségében korrupciós vádak miatt. Brüsszel kiemelten hangoztatja, hogy az uniós csatlakozási folyamat egyik legnagyobb kerékkötője az ukrán korrupció.

Zelenszkij tegnap Ruszlan Dziubát, az ukrán Nemzeti Gárda parancsnokát rúgta ki - indoklás nélkül. Az ukrán hadseregben a beszámolók szerint irtózatos méreteket ölt a korrupció. Az ukránok szemét szúrja, hogy az orosz ellenfélnél pénzzel meg lehet váltani a katonai szolgálatot. A Strana című ukrán lap konkrét listát közölt arról, hogy milyen árszabás van érvényben a korrupt tisztek körében. Például az, ha valaki nem szeretne a frontra menni egy ideig, jelenleg 10-15 ezer hrivnyába (98-147 ezer forintba) kerül.

Ha valaki eltávot szeretne, annak nagyjából 20 ezer hrivnyát (196 ezer forintot) kell fizetnie a felettesének.

Ez azért kifejezetten érdekes a lap szerint, mert ez amúgy hivatalosan minden katonának járna, ám a gyakorlatban szinte esély sincs az érvényesítésére, kivéve, ha valaki a zsebébe nyúl. Ezenfelül pedig a fizetésekre is jókora sápot vetnek ki a tisztek, a bürokratikus kiskapukkal játszva, hogy felgyorsítsák (különben azzal fenyegetőznek, hogy drasztikusan lelassítják) a kifizetéseket.

Zelenszkij tegnap közölte, hogy találkozott a védelmi ipar, valamint a bűnüldözési hatóságok vezetőjével. Ez arra utal, hogy

az ukrán hadianyag- és fegyvergyártásban is jókora tisztogatásra lehet szükség,

ott is erősen jelen van a korrupció. Január végén már tizenegynél tartott az ukrán vezetésből menesztett politikusok száma, összesen hat kormánytag és öt kormányzó került lapátra rövid idő alatt, most úgy tűnik a hadseregen a sor. A kijevi kormányban keletkezett repedésekről a Világgazdaság is beszámolt. Azóta kiderült, még többen mondtak fel, vagy rúgta ki őket Volodimir Zelenszkij elnök.