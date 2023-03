Tavaly június óta nem járt 30 ezer dollár közelében a bitcoin (BTC), az elmúlt héten viszont folyamatosan erősödött, és már közel jár a lélektani határhoz – méghozzá sokak szerint a Silicon Valley Bank (SVB) csődje és annak járulékos hatásai miatt.

Ismét javuló formában a bitcoin. Fotó: Shutterstock

Persze a 2021 decemberében elért 68 991 dolláros rekordárhoz képest még ez is kevesebb mint a fele, de mivel a BTC tavaly novemberre 16 ezer alá is benézett, ahhoz képest jelentős a növekedés. A hívek pedig a bankcsődben és a tőzsdei pánikban látják a kripto bizonyítékát: az SVB központi épülete elé be is gurult egy reklámfurgon, oldalán a bitcoin jelvényével és a felirattal: „Légy a magad bankja!”

Csakhogy az FTX összeomlása és az extrém volatilitás miatt a kripto iránti bizalom sem határtalan, ezért

a szakértők nem is a hagyományos bankrendszer nehézségeiben, sokkal inkább az arra adott amerikai hatósági reakciókban látják annak okát, hogy sokan mégis visszatértek például a bitcoinhoz, egy hét alatt 30 százalékkal emelve az árfolyamát.

A kripto aranytartalékának is hívott bitcoinnak az altcoinokkal szembeni egyszerűsége és átláthatósága is segít, a Syncracy Capital befektetési alap társalapítója, Ryan Watkins meg is jegyezte, hogy szerinte a bitcoin további áremelkedése várható, sőt, a második legkedveltebb ethereum is stabilan emelkedő pályára állhat.

#Bitcoin ad on display in front of Silicon Valley Bank HQ. pic.twitter.com/SRNuv84GDf — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 15, 2023

Egyetértett vele a reklámautót a Silicon Valley Bank elé kormányzó Cryptograffiti művésznevű alkotó is, aki lelkesen közölte: