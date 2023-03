A 38 éves Valerie Balensiefen 2019-ben ügyvezető asszisztensként dolgozott egy technológiai vállalatnál Dallas környékén, a pozíciója viszont néhány évvel később megszűnt. Szerinte azért ritkulnak az asszisztensi pozíciók, mert a szoftverek jó néhány adminisztratív feladatot ellátnak, az irodai munka kevésbé intenzív ebben a hibrid korszakban. Ennek viszont az az ára, hogy típustól függően, de sérül a vezetők egoja. A vége az lehet, hogy bár meg tudnák oldani maguk is teendőiket, egyszerűen nem hajlandók rá – a The Wall Street Journal cikke a munkaerőpiac egy kevéssé ismert problémájával foglalkozik.

Fotó: Martin Lauge Villadsen

A teljes munkaidős asszisztens egyfajta kapuőri feladatot lát el, tehát fontos szerepe van egy ügyvezető mellett. De az olyan alkalmazások használata, mint a Calendly vagy a ChatGPT – amelyek mesterséges intelligencia segítségével fogalmaznak üzeneteket, e-maileket –, költséghatékony megoldások lehetnek a jelenlegi szűkösebb időkben.

A nagy bankok és a szakmai szolgáltatásokat nyújtó vállalatok az elmúlt években csökkentették az adminisztratív pozíciókat. Az egyik legnagyobb tanácsadó cég, a McKinsey például az elkövetkező hónapokban 2 ezer embert bocsát el. A technológiai szektorban tavaly 161 ezer embert rúgtak ki, az az idén az első két hónap alatt ennek már a háromnegyede összejött – köztük feltehetően több asszisztens, adminisztratív munkát ellátó dolgozó is volt.

Imázs és hiúság

A KPMG egyik volt ügyvezető partnere szerint a fiatal szakemberek jobban értenek a technológiához és önállóbbak, mint elődeik, a vállalatok általában örülnek annak is, ha a saját dolgaikat saját maguk kezelik. Jerry Mannings azt is kihangsúlyozta, hogy

a feltörekvő vezetők azért is szeretnek inkább asszisztens nélkül dolgozni, hogy megmutassák, saját erőből is elboldogulnak.

Olyan cégvezető is akad, aki jobban szereti saját maga intézni például az utazásait, és ezt várja el csapatának többi tagjától is. Mások persze azt állítják, hogy hatékonyabban működnek egy asszisztens segítségével, és fájdalmasnak találhatják, ha nélkülözni kell őket. Így az a paradox eset is előfordul, hogy

jobban érzik magukat, ha van asszisztensük – holott valójában nem is lenne rá szükségük.

A közösségi média tele van olyan történetekkel, amelyekből az derül ki, hogy egy menedzser exkluzív éttermi foglalásokat vagy a légitársaságok legfrissebb akcióit is megszerezte, mindezt úgy, hogy látszólag az asszisztensén keresztül – azaz fontos számukra az imázs, és persze hiúak is.

Elvesztegetett idő

Bo Burch, a Human Capital Solutions amerikai HR-tanácsadó cég vezérigazgatója szerint az asszisztens iránti vágy inkább gyakorlatias, mint egocentrikus megközelítés. Ügyfelei szerint az adminisztratív feladatokra fordított időt jobban fel lehetne használni – például a stratégiai tervezésre –, és nem kell az e-mailek, telefonhívások áradatával foglalkozni. Emellett egy vezető a hitelességét is könnyebben megtarthatja így.

Egy jó segítség meghosszabbíthatja az üzleti vezető hivatali idejét azáltal, hogy frissen tartja őket

– állítja a 30 éves Angel Walsh, aki a Detroit környékén interjúztat vezetői-asszisztensi beosztásokra. Walsh egy korábbi munkáltatójánál betöltött pozícióját a múlt hónapban megszüntették. Így nem csoda, ha azt gondolja, hogy az asszisztensek elbocsátása később visszaüthet, hiszen fontos vezetőket veszíthet el az ennek nyomán bekövetkező kiégés miatt az adott vállalkozás.

„Ha a jobb kezedet hirtelen levágják, azt óriási sokként éled meg” – tette hozzá.