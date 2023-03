Februárban 311 ezer új munkahely jött létre az amerikai magánszektor mezőgazdaságon kívüli részében a januári meglepő 504 ezer után, a munkanélküliségi ráta az előző havi 3,4 százalékról meglepetésre 3,6 százalékra emelkedett. Az átlag órabér éves bázison 4,6, havi összehasonlításban 0,2 százalékkal nőtt.

Fotó: Gary Leonard / Getty Images

A Dow Jones által megkérdezett közgazdászok 225 ezer új munkahelyet és 0,4 százalékos béremelkedést vártak, de a CNBC szerint még ezek az adatok sem segítettek volna a magas inflációval kapcsolatos aggodalmak eloszlatásában, és növelhették az esélyét annak, hogy a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a következő, kevesebb mint két hét múlva esedékes ülésén fél százalékpontos kamatemelést hajtson végre.

Ha az adatsorok ezt a várakozást erősítik, annak tovább kellett volna izmosítani a dollárt és megemelni a határidős ügyletekbe épített kamatemeléseket. A vegyes adatok miatt azonban az ellenkezője történt, az euró megugrott a dollár ellen. Ezt jó néven vette a forint, és erősödött mindkét világdeviza ellenében.

A befektetők nagy figyelemmel követik a foglalkoztatási adatokat, ahogyan a jövő kedden nyilvánosságra hozandó inflációs statisztikát is, mert mindkettő befolyásolja majd a Fed március 22-i döntését. Csütörtökön már a piacok majdnem 70 százalékos esélyt áraztak be egy ötven százalékpontos emelésre, miután megszólalt a Fed elnöke. Jerome Powell kongresszusi meghallgatásán elismerte, hogy az inflációt nehezebb megfékezni, mint gondolták, ezért elképzelhető, hogy a Fed még a korábban jelzettnél is magasabbra kényszerül emelni a kamatot.

Az ellentmondás az emelkedő munkanélküliségi ráta és a sok teremtett munkahely közt csak látszólagos. Miközben az amerikai gazdaság bizonyos szektoraiban nagy az éhség az új dolgozókra, más szektorokban jelentős elbocsátások zajlottak és zajlanak.

A pénz- és egészségügyi szektort érinti a következő leépítési hullám Amerikában Nem csak a technológiai vállalatok kényszerülnek tömeges elbocsátásokra.

Az ING elemzői jegyzetükben azt írták az adatokat kommentálva, hogy az új, illetve a megszűnő álláshelyek összetétele aggodalmakat okozhat.

Jól fizetett szektorok, mint a technológia és a pénzügyi szolgáltatás teljes álláshelyeiről látunk elbocsátásokat, miközben a növekedés kevesebbet fizető, kevésbé biztos, részmunkaidős szektorokban történt, mint a szabadidő és a vendéglátás

– foglalták össze. Ez az aggodalom fennmarad, bár ebben a hónapban legalább teljes munkaidős állásokban láttunk növekedést - tették hozzá -, ugyanakkor az is látszik, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma tulajdonképp nem változott tavaly március óta. Az azóta teremtett munkahelyek gyakorlatilag teljes egészében részmunkaidősek voltak, és ez nem az erő jele - vagyis figyelni kell a munkaerőpiaci adatok összetételét is.