Orosz–ukrán háború 391. nap – friss hírek

Bár Ukrajna jelentős részén továbbra is heves harcok dúlnak, egyes területeken már az ország újjáépítésén dolgoznak. Miközben Bahmutnál, illetve Donyeck közelében is elhúzódó és véres harcok vannak, tíz ukrán régióban már 9777 munkanélküli kapcsolódott be a közmunkaprogramba, ami az ország újjáépítését irányozza elő – számolt be róla az Állami Foglalkoztatási Szolgálat közleménye alapján a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

A társadalmilag hasznos munkákat végzők alkalmazotti státuszba kerültek, a munkájukért pedig legalább 6700 hrivnyát kapnak. Az állam már 63 millió hrivnyát fizetett nekik – olvasható a szolgálat Telegram-csatornáján. Részletes adatokat is közöltek, ezek alapján Poltava megyében 2830, Doneck megyében 1435, Kijev megyében pedig 1360 fő vesz részt a programban.

Az emberek főként a bombázások során megsérült gátak megerősítésében, a humanitárius segélyek kirakodásában, a takarításban, a spontán hulladéklerakók felszámolásában, a menedékhelyek kialakításában, valamint a tűzifa gyűjtésében vesznek részt.