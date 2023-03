Elképzelhető, hogy Németország végül nem használja ki teljesen a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására kiépítés alatt lévő infrastruktúrát, de az importkapacitás megléte kulcsfontosságú annak érdekében, hogy elkerüljék az ellátás esetleges beszűkülését – nyilatkozta az ország vezető közműszolgáltatója, az RWE vezérigazgatója.

Sokkal drágábbak lesznek a terminálok, mint eredetileg tervezték.

Fotó: David Hecker / Getty Images



Markus Krebber azokra a felvetésekre reagált a Der Stern és a Capital magazinnak adott interjúban, amelyek szerint Berlin talán túllőtt a célon az LNG-vel. Rekordidő alatt több úszó tárolót és újragázosító egységet építenek fel a tengerparton, hogy LNG-vel pótolják az Oroszországból kieső mennyiséget.

Négy helyszínen hat telep épül, amelyek az év végén kezdik meg a munkát, és évente 27 ezer milliárd köbméter LNG feldolgozására lesznek alkalmasak.

Ezek közül ötöt a kormány bérel.

Krebber szerint talán nem tudják teljesen kihasználni a teljes kapacitásukat, de garantálják az ellátás biztonságát, ezért szükség van rájuk. Az RWE a kormány által bérelt öt üzem egyikének a kezelője és résztulajdonosa egy tervezett fix LNG-importterminálnak is, emlékeztetett ezzel kapcsolatban a Reuters.

Nem tudják majd kihasználni a teljes kapacitást.

Fotó: David Hecker / Getty Images

Hivatalos német jelentés szerint az LNG-infrastruktúra kiépítése jóval drágább lesz az eredetileg tervezettnél, és meghaladja a Bundestag által a 2022–2038-as időszakra jóváhagyott 9,8 milliárd eurót. (Egy euró 381,6 forint.)

Az RWE vezérigazgatója az interjúban elmondta azt is, hogy bár Oroszország augusztus végén teljesen leállította az azóta felrobbantott Északi Áramlat 1 vezetéken a gázszállítást, szerződéses kötelezettségeinek azóta is eleget tesz az Ukrajnán keresztül vezető vezetéken. „Ha úgy gondoljuk, hogy ez továbbra is így marad, akkor kevesebb LNG-terminálra van szükség. De ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban, akkor kell az alternatív infrastruktúra” – hangsúlyozta, és emlékeztetett, hogy Németország még nem jutott túl a gazdaságot sújtó energiaválságon.

Utóbbiban egyetért vele az egész kontinensre vonatkozóan a norvég energetikai óriás, az Equinor vezérigazgatója, Anders Opedal is, aki szerint a következő két télen is küzdelmes lehet a kiesett orosz források pótlása, miután a kínai kereslet visszatér a földgáz piacára.