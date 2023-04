Az elmúlt években folyamatosan csökkent a Kínában dolgozó és befektető tajvaniak száma: 2021-ben 163 ezer tajvani vállalt munkát az ázsiai óriás területén, ez 261 ezres zsugorodás a 2011-es 424 ezerhez képest.

Fotó: Morsa Images

A mintegy kétharmados visszaesés hátterében a növekvő költségek, a zéró-Covid-politika és a geopolitikai feszültségek állnak. Bár a szigorú járványvédelmi intézkedéseket Peking és Tajpej is kivezette, a kínai–amerikai kapcsolatok fokozatosan romlanak, miközben a térségben egyre gyakoribbak a kínai hadgyakorlatok – írja a South Morning China Post.

A tajvaniak az első befektetők között voltak Kínában, már az 1980-as években gyárakat nyitottak. A helyben befektető nyugati vállalatok szintén alkalmaztak tajvaniakat, középvezetői szinten vagy éppen mérnökként tevékenykedtek. Azonban az üzleti költségek emelkedése és az amerikai vámok növekedése a 2018-ban kezdődött kínai–amerikai kereskedelmi háború nyomán arra késztetett több tajvani befektetőt,

hogy a termelést Délkelet-Ázsiába, például Vietnámba helyezze át, és a szigetről származó mérnökök és menedzserek is követték őket.

Elemzők szerint a tajvaniak úgy érzik, hogy már nem olyan biztonságos Kínában élni és tartózkodni, mint korábban. A jelenség visszafelé is igaz: a kínai üzletemberek és cégek egyre kevesebbet fektetnek be a szigeten az elmúlt években, tavaly csupán 38,73 millió dollárnyi értékben ruháztak be, ami drasztikus csökkenés a 2013-as 49,48 millió dollárhoz képest. Peking ennek ellenére Tajpej egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, ám a tajvani export az elmúlt fél évben folyamatosan csökkent, főleg a Kínába irányuló szállítások estek vissza.