Nem jelentett fegyverszünetet az ortodox húsvét az orosz–ukrán háborúban. Az oroszok több támadást is intéztek Zaporizzsja ellen április 16-án. Anatolij Kurtev, a Zaporizzsjai Városi Tanács titkára arról számolt be, hogy a lövések következében több épület megrongálódott, köztük a helyi kertészeti szövetkezet házai is – adta hírül az Unian ukrán hírügynökség.

Elmaradt a húsvéti fegyverszünet: több tucat támadás érte a Zaporizzsjai régiót.

Fotó: Elena Tita / Global Images Ukraine /Getty Images

Számos ablak kitört, az épületek homlokzatai, tetőszerkezetek és kerítések is megrongálódtak. Szerencsése személyi sérülés nem történt

– számolt be róla Kurtev.

Ukrán források szerint húsvétkor az oroszok összesen 56 támadást intéztek a régió 16 települése ellen. Ezek között 46 tüzérségi csapást hajtottak végre, 4 légitámadás, 4 dróntámadás, és 2 támadás MLRS-sekkel végrehajtott rakétatámadás történt.

Szinte már húsvéti csoda, hogy az 56 támadásban mindössze egy ember sérült meg komolyabban, Preobrazsenkában egy 61 éves férfit kellett kórházba szállítani

Azonban nem csak 16-án, hanem egy nappal korábban is aktív volt az orosz hadsereg. A húsvétra virradó éjjel 101 csapást mértek a régió városaira.

A beszámolók szerint több mint 20 településen ért találat polgári objektumokat is. Az anyagi kár főleg Sztyepnogorszkban, Orekovban, Gulyaipoléban és Zseleznodorozsnyiban volt jelentős.

Kamisevakhban az orosz támadásban egy templom is megrongálódott, de mivel nem tartottak ott húsvéti misét, így nem voltak áldozatai a találatoknak.