Azzal vádolják a kezdő orvosokat az Egyesült Királyságban, hogy a politikát a betegbiztonság fölé helyezik. Egy meg nem nevezett kormányzati forrás ezt arra alapozza, hogy a britek központi statisztikai hivatala, az ONS adatai szerint a halálesetek száma jócskán megugrott az orvosok sztrájkjának első fordulója alatt és az utána eltelt két hétben.

Fiatal orvosok Londonban demonstráltak 35 százalékos béremelésért kedden.

Fotó: AFP

A kezdő orvosok a kamara felhívására március 13. és 15. között 72 órán át sztrájkoltak. Ezalatt 175 ezernél is több rendelési időpont és műtét maradt el. A követelésük 35 százalékos béremelés volt, amelyet a kormányzati forrás irreálisnak nevezett, és ami Jeremy Hunt pénzügyminiszter szerint is nehezen indokolható a jelenlegi gazdasági helyzetben.

A két héttel korábbihoz képest megháromszorozódott a többlethalálozások száma március 11. és 24. között az ONS adatai szerint. A kezdő orvosok sztrájkjának hetében és az azt követő héten 22 571 halálesetet regisztráltak, ami 11,1 százalékkal haladta meg az átlagot.

A többlethalálozás értéke az a szám, amennyivel többen haltak meg az átlagoshoz képest.

A kormány elutasítja a sztrájkoló tanárok és orvosok bérköveteléseit, számolva a rövid távon fájó gazdasági hatásokkal – közölte csütörtökön a miniszter. Hunt szerint, ha engednének a bérköveteléseknek, csak rövid távon oldanák meg a helyzetet, mivel az intézkedéssel felerősíthetnék az inflációt, amely 40 éve nem látott magasságokba szökött.

Tényleg az orvosok munkabeszüntetése miatt haltak meg többen?

Elképzelhető, hogy az orvossztrájk hozzájárult a többlethalálozáshoz Paul Hunter, a University of East Anglia professzora szerint. Ám felhívta a figyelmet arra, hogy a húsvét időpontjától függően a halálesetek regisztrációja eltolódhat. A DoctorCall magánháziorvosi szolgáltató képviselője viszont azt hangsúlyozta a The Telegraphnak, hogy a halálozási többlet 2022-ben is folyamatosan magas maradt, ami a világjárvány idején tapasztalt nagymértékű halálozás után enyhén szólva is váratlan. Sőt, az ONS viszonyításában szereplő február 25. és március 10. közötti két hét is magasabb halálozási arányt mutatott: a mérték 3,9 százalékkal haladta meg az ötéves átlagot. Ez az arány növekedett a háromszorosára két héttel később.

Egy olyan időszakban, amikor a halálozás tartósan magas, és a rendszer hihetetlenül nagy terhelés alatt működik, lehetetlen közvetlen felelősre mutatni. Az világos azonban, hogy bármi, ami növeli a szolgáltatásokra nehezedő nyomást, elkerülhetetlenül több késedelmet és ezáltal több kárt okoz – magyarázta Levinson.

Tüzetesebb vizsgálat nélkül nem lehet megállapítani, hogy a sztrájk első, márciusi köre okozhatott-e többlethalálozást Philip Banfield professzor, az orvosi kamara tanácsának elnöke szerint. Egészségügyi szakértők pedig arra mutattak rá, hogy más tényezők is hozzájárulhatnak a magasabb halálozáshoz, mint az influenzás megbetegedések, de még a hideg időjárás is.

Továbbra is élnek a sztrájkjogukkal az orvosok

Az orvosok 96 órás munkabeszüntetése szombat reggel ér véget.

Becslések szerint a héten mintegy 350 ezer időpont és műtét marad el a brit egészségügyi szolgálat eddigi legnagyobb sztrájkja miatt.

Steve Barclay egészségügyi miniszter szerint a húsvéti ünnepek utáni négynapos munkabeszüntetés nagyobb kockázatnak teszi ki a betegeket. Richard Grocott-Mason kardiológus, a Royal Brompton és a Harefield kórház főigazgatója pedig néhány napja nyilatkozta, hogy

lesznek betegek, akik elkerülhetetlenül meghalnak az egyre nagyobb műtéti várólista miatt.

A brit közszolgák számos területről tartanak munkabeszüntetéseket hónapok óta. A postások, a közlekedésben dolgozók, a tanárok és az ápolók már decemberben is megbénították az országot. A gazdaság pedig stagnált februárban, amikor félmillió tanár, oktató és mozdonyvezető nem vette fel a munkát egyes időszakokban.