Orosz–ukrán háború 418. nap – friss hírek

Nem jelentett fegyverszünetet az ortodox húsvét az orosz–ukrán háborúban. Az oroszok több támadást is intéztek Zaporizzsja ellen április 16-án. Anatolij Kurtev, a Zaporizzsjai Városi Tanács titkára arról számolt be, hogy a lövések következében több épület megrongálódott, köztük a helyi kertészeti szövetkezet házai is – adta hírül az Unian ukrán hírügynökség.

Számos ablak kitört, az épületek homlokzatai, tetőszerkezetek és kerítések is megrongálódtak. Szerencsése személyi sérülés nem történt

– számolt be róla Kurtev.

Ukrán források szerint húsvétkor az oroszok összesen 56 támadást intéztek a régió 16 települése ellen. Ezek között 46 tüzérségi csapást hajtottak végre, 4 légitámadás, 4 dróntámadás, és 2 támadás MLRS-sekkel végrehajtott rakétatámadás történt.

Szinte már húsvéti csoda, hogy az 56 támadásban mindössze egy ember sérült meg komolyabban, Preobrazsenkában egy 61 éves férfit kellett kórházba szállítani.