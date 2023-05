Jó üzlet lesz az élelmiszerboltok számára is III. Károly szombati megkoronázása: az NIQ piackutató cég felmérése szerint minden ötödik brit család szélesebb körben tervezi tölteni az ünnepi hétvégét, amelyre ezért jobban bevásárolnak, mint általában.

Étellel-itallal készülnek a britek a koronázás megünneplésére.

Fotó: Getty Images

A néha II. Erzsébet tavalyi jubileuma alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a vásárlók pezsgővel, habzóborral, süteményekkel és szendvicsekkel ünnepeltek, így most is ilyesmikre lehet kereslet annak ellenére, hogy az emberek igyekeznek spórolni

– idézte a Reuters Mike Watkinsot, a cég nagy-britanniai kiskereskedelemmel foglalkozó vezetőjét. Nagy forgalomra számít a szupermarketek sörös, boros és égetett szeszes polcai körül is.

Emlékeztetett, hogy a tavalyi jubileum alkalmával a brit szupermarketek 2,7 milliárd fontos forgalmat bonyolítottak le, 10 százalékkal nagyobbat az éves átlagnál. (Egy font 424,5 forint.) A felmérés szerint a háztartások 15 százaléka szándékozik valamilyen emléktárgyat is vásárolni a koronázás alkalmából.

A bevásárlást nem is halogatják az utolsó pillanatig, az élelmiszerbolti eladások már az április 22-ével végződött négy hétben 9,7 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A bolti látogatók száma 4,5 százalékkal nőtt, az online élelmiszer-beszerzés aránya viszont 10,8 százalékra esett vissza az áprilisi 11,1 százalékról.

Emléktárgyat a brit családok 15 százaléka tervez vásárolni.

Fotó: Mike Kemp / Getty Images

Az NIQ adatai is megerősítik a Kantar piackutató múlt heti felmérését, amely szerint ebben az időszakban az olcsó láncok, az Aldi és a Lidl élelmiszer-forgalma nőtt a leggyorsabban, 23,6, illetve 21,6 százalékkal. A Tesco és a Sainsbury’s forgalma 9,7, a Marks & Spenceré 14,5 százalékkal emelkedett. Ehhez nyilvánvalóan hozzájárult, hogy a nemzeti statisztikai hivatal (ONS) szerint az élelmiszerár-infláció elérte a 19,1 százalékot, ami a legmagasabb 1977 augusztusa óta.

A kiskereskedőknek tehát valószínűleg jó üzlet lesz majd a koronázás, a gazdaságnak azonban nem, bár londonipénzügyi elemzők várakozása szerint több százmillió font pluszbevételt termelhet az üzleti szektornak, illetve Londonnak, ahová negyedmillió turistát várnak az alkalomra. A Pantheon Macroeconomics becslése szerint ugyanakkor

a brit GDP májusban 0,2 százalékkal zsugorodik majd áprilishoz képest amiatt, hogy a meghosszabbított hétvége miatt kiesik a hétfői munkanap.