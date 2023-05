Vietnámban a magánszemélyeknek és csoportoknak meg kell majd erősíteniük személyazonosságukat a Facebookon, a YouTube-on, a TikTokon, az Instagramon és más közösségi platformokon. A lépés az emberkereskedelem és más bűncselekmények elleni küzdelmet célozza a délkelet-ázsiai ország információs minisztériuma szerint.

Vietnámban sok a fiatal, akik előszeretettel használják a közösségi médiát.

Fotó: Getty Images

Az még nem világos, hogyan zajlana a személyazonosság-ellenőrzési folyamat, de a felhasználóknak valószínűleg dokumentumaikat – például a személyi igazolványukat – kell majd beszkennelniük és elküldeniük a különböző platformoknak. A százmilliós ország tavaly Ázsia leggyorsabban növekvő gazdasága volt, ám az emberkereskedelem sok gondot okoz, ami főleg a kölföldön munkát kereső vietnámiakat érinti. Az még nem világos, hogy a készülő törvény ezt hogyan akadályozná meg – írja a Nikkei Asia.

A tárca azt is közölte, hogy a „függőséget okozó” TikTokon párt- és államellenes tartalmak, dezinformációk, valamint csalások érhetők el, ezért május utolsó két hetében alaposan megvizsgálja a platformot. A vietnámi vizsgálat a legújabb kihívás a népszerű kínai alkalmazásnak: legutóbb a francia kormány tiltotta meg több alkalmazás, köztük a TikTok videómegosztó applikáció telepítését és használatát a kormányzati dolgozók hivatalos eszközein. Több országban is hasonló intézkedésre került sor, például az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Kanadában, Hollandiában és Csehországban is, valamint az Európai Bizottság is hozott intézkedést a cég ellen, míg India 2021-ben

teljesen betiltotta 59 kínai alkalmazás, köztük a TikTok használatát az országban.

Hanoi lépése mögött geopolitikai okok állnak: bár Vietnám berendezkedése szinte teljesen megegyezik Kína rendszerével, a két ország között területi viták és történelmi sérelmek miatt hűvösek a kapcsolatok. Az ázsiai ország egyébként a tech cégek egyik fontos piacának számít: a 2021-es adatok szerint a százmilliós ázsiai országban mintegy 60-70 millió vietnámi rendelkezik Facebook-profillal, ami évente körülbelül egymilliárd dollár bevételt termel a vállalatnak, amivel megelőzi egykori gyarmattartóját, Franciaországot. Így Vietnám a Meta egyik legfontosabb és legnagyobb piaca.

A többi tech cég is jókora, a YouTube 60 milliós, a TikTok 20 milliós bázissal büszkélkedhet. Mivel a technológia iránt fogékony fiatal vietnámiak egyre inkább a közösségi médiához fordulnak információszerzés céljából, ezért a kormány eltökélt szándéka, hogy korlátozza ezeket a platformokat. Például Hanoi azt is korlátozza, hogy a közösségi médiában ki nevezheti magát újságírónak vagy hírügynökségnek, ebből kifolyólag ki posztolhat híreket újságíróként.