Az Egyesült Államokban a negyedik negyedévben kezd majd el visszaesni a gazdaság, amelyet „a zsugorodás egy éve és európai recesszió követ 2024-ben” az HSBC Asset Management friss előrejelzése szerint. A brit bank szakértői szerint számos gazdaság számára „vörösen villog a recessziós figyelmeztetés”, miközben a költségvetési és monetáris politika nincs szinkronban a részvény- és kötvénypiacokkal.

Az amerikai gazdaság esik először recesszióba.

Fotó: Kazuhiko Makita / AFP

A Joseph Little, az HSBC Asset Management vezető globális stratégája által jegyzett évközi előrejelzés szerint, bár az amerikai gazdaság egyes részei eddig rugalmasak maradtak, a kockázatok egyensúlya „most magas recessziós rizikót jelez”. „Már enyhe profitrecesszióban vagyunk, és a vállalati fizetésképtelenségek száma is kezd emelkedni” – figyelmeztetett a jelentésben, amelyet a CNBC ismertetett. Hozzátette:

A jó hír az, hogy a magas infláció várhatóan viszonylag gyorsan mérséklődik. Ez lehetőséget teremt a döntéshozók számára a kamatcsökkentésre.

Annak ellenére, hogy a jegybankok vezetői, köztük az amerikai Jerome Powell, változatlanul agresszív hangot ütnek meg, a brit bank elemzői arra számítanak, hogy a Federal Reserve már az év vége előtt megkezdi a kamatcsökkentéseket, és a példáját jövőre követi az Európai Központi Bank (EKB) és a Bank of England is.

Erre azonban abban az esetben nem lesz mód, ha az infláció messze a célértékek fölött marad – ahogyan egyelőre a legtöbb fejlett államban történik. Ezért fontos, hogy a recesszió „ne jöjjön túl korán”, és dezinflációt okozzon – hangsúlyozták a jelentésben.

A dokumentum szerint a bekövetkező visszaesés várhatóan az 1990-es évek elején látotthoz lesz hasonlatos, ami azt jelenti, hogy a legvalószínűbb kimenetel szerint a GDP 1-2 százalékkal zsugorodik majd.

Kínában a lakosság megtakarításai segítenek fenntartani a belső keresletet.

Fotó: AFP

Az HSBC arra számít, hogy a nyugati gazdaságok recessziója két okból is „nehéz, hullámzó kilátásokat eredményez a piacokon”. Az első ok a pénzügyi feltételek gyors szigorodása, ami a hitelezési ciklus visszaesését okozta. A második az, hogy a jelek szerint a piacok nem áraznak be egy különösen pesszimista világképet.

Úgy gondoljuk, hogy a következő hat hónapban érkező híreket nehéz lesz megemészteni egy olyan piac számára, amely a puha landolást árazza be

– fogalmaztak a jelentés szerzői. Little szerint ez a recesszió nem lesz elegendő ahhoz, hogy „kitisztítsa” az összes inflációs nyomást a rendszerből, ezért a fejlett gazdaságokban a fogyasztói árak emelkedésének üteme és a kamatlábak tartósan magasabbak maradnak a korábbinál.

Kína esetében a bank elemzői arra számítanak, hogy a koronavírus-korlátozások évei után a háztartások megtakarításainak magas szintje változatlanul fenntartja majd a belső keresletet, míg az ingatlanpiac problémái elérik a mélypontot, és javulni kezdenek, a kormányzat fiskális politikája pedig munkahelyeket teremt.

Az indiai gazdaság meglepően gyorsan kilábalt a koronavírus-válságból.

Fotó: Amar Deep Sharma / AFP

A viszonylag alacsony – májusban éves bázison mindössze 0,2 százalékos – infláció Little szerint azt jelenti, hogy a világ második legnagyobb gazdaságában van lehetőség a monetáris politika további enyhítésére, és

a GDP növekedése „könnyen meghaladhatja” a kormány idei szerény, 5 százalékos célját.

Ebbéli meggyőződését fejezte ki egyébként kedden Li Csiang kínai miniszterelnök is.

Little szerint Kína mellett India a „fő makrogazdasági növekedési történet 2023-ban”, mivel az ország gazdasága erőteljes tempóban lábalt ki a világjárványból az újraéledő fogyasztói kiadásoknak és az erős szolgáltatási ágazatnak köszönhetően. A gazdaság meglepően gyorsan nő, míg az infláció meglepően gyorsan lassul, ami remek elegyet alkot. A javuló vállalati és banki mérlegeket erősítették a kormányzati támogatások is, miközben a strukturális és hosszú távú beruházási fejlődés töretlen.