Az amerikai Micron 4,3 milliárd jüant (602 millió dollárt) tervez befektetni csipcsomagoló üzemének korszerűsítésére Hszianban. A cég hivatalos WeChat-fiókján közölte, hogy a felvásárolja eddigi partnere, a Powertech Technology ottani tevékenységét, és új épületekkel bővíti a telephelyet, hogy jobban megfeleljen a kínai ügyfelek igényeinek.

Fotó: Alex Plavevski / AFP

Sanjay Mehrotra, a vállalat vezérigazgatója a csak kínai nyelven kiadott közleményben hangsúlyozta, hogy az amerikai csipgyártó elkötelezett Kína mellett. A döntés mindössze négy héttel azután született, hogy Peking részleges tilalmat rendelt el a Micron Kínában értékesített termékeire. Az amerikai csipgyártó nem hozta nyilvánosságra az üzlet értékét, de közölte: a Powertech hsziani leányvállalatának 1200 alkalmazottjának kínál szerződést, a beruházással pedig további 500 munkahelyet teremt. A cég kínai munkavállalóinak létszáma több mint 4500 főre emelkedik a jövőben – írja a Reuters.

A vállalat a távol-keleti óriás mellett a világ legnépesebb országában is befektetne: névtelenségüket kérő források szerint a Micron legalább egymilliárd dollárral járulna hozzá egy indiai csipcsomagoló üzem létrehozásához. A bejelentésre a jövő héten kerülhet sor, amikor Narendra Modi miniszterelnök az Egyesült Államokba látogat, ha a tárgyalások sikerrel járnak. Modi víziója, hogy Indiát a csipgyártás globális központjává tegye. Ennek érdekében az izraeli ISMC és az abu-dzabi székhelyű Next Orbit Dél-Indiában tervez félvezetőgyárat létrehozni.

Azonban több szakértő is megkérdőjelezte, hogy a születőben lévő iparág valaha is sikerrel veheti fel a versenyt a csúcsminőségű félvezetők tajvani, kínai, dél-koreai és más országokban már működő gyártóival, miközben az Egyesült Államok, Japán, Kína, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan és Németország is támogatja a gyártókapacitások hazai kiépítését. Egyesek azzal érveltek, hogy a csipgyártóknak nyújtott kormányzati támogatásokat jobb lenne a helyi informatikai szakemberek képzésére fordítani.