Az áprilisi csökkenés után a várakozásokkal ellentétben nem lassult tovább a múlt hónapban az éves infláció Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai beszámolója szerint a fogyasztói árak átlagosan 8,7 százalékkal voltak magasabbak májusban, mint egy évvel korábban. Áprilisban ugyanilyen ütemű éves brit inflációt mértek.

Fotó: Rasid Necati Aslim / AFP

Az elemzői előrejelzések átlaga 8,4 százalékos tizenkét havi inflációt valószínűsített májusra.

Az infláció fő hajtóereje - az előző hónapokhoz hasonlóan - az élelmiszerek drágulása, bár ennek üteme lassult: ebben a termékkategóriában átlagosan 18,4 százalékkal emelkedtek a kiskereskedelmi árak a májussal zárult tizenkét hónapban az áprilisi 19,1 százalékos éves drágulás után.

Fellélegezhetnek a britek: folyamatosan csökken az élelmiszerek ára Már a termelői árakba is begyűrűztek az alacsonyabb energia- és alapanyagárak, de az áttörés ideje még nem érkezett el.

Az élelmiszerek drágulásának üteme ugyan kissé lassult, de még így is rendkívül magas szinten áll. A brit kiskereskedelmi piacon ötödik helyen álló Morrisons hétfőn jelentette be, hogy átlagosan 25 százalékkal olcsóbban árusít 47-féle terméket, például darált húst, sonkát, paradicsomot és spenótot. Az ígéret szerint az új, alacsonyabb árak legalább nyolc hétig maradnak érvényben, és az akciózás a cégnek 26 millió fontjába kerül (egy font 437,8 forint.)

Rishi Sunak kormányfő egyik legfontosabb ígérete az volt, hogy 2023-ban megfelezi az inflációt, de ez egyelőre lehetetlen vállalkozásnak tűnik a tartósan magas élelmiszerárak miatt. A helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel követi a jegybank is, mivel nagyban befolyásolja a Bank of England kamatpolitikáját. A megélhetési válság miatt alapvetően megváltoztak a britek vásárlási szokásai, sokan kevesebbet költenek, olcsóbb termékeket választanak, egyszerűbb, kevesebb alapanyagokból álló ételeket főznek. A tartósan magas árak miatt – a Kantar adatai szerint – éves bázison így is 10,8 százalékkal nőttek az élelmiszerbolti eladások.