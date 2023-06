Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken büntetőjogi vádat emelt négy kínai vegyipari gyártó vállalat és nyolc magánszemély ellen, akik a kormányszerv szerint illegálisan kereskedtek olyan vegyi anyagokkal, amelyekből fentanil készíthető. A fentanil egy erősen függőséget okozó fájdalomcsillapító, egyike azoknak a szereknek, amik miatt opioidválság alakult ki az Egyesült Államokban.

A fentanil egy függőséget okozó fájdalomcsillapító. Sokan szoktak rá az Egyesült Államokban.

Fotó: Shutterstock

A cégeket és az azokhoz köthető személyeket három különálló vádiratban azzal vádolják, hogy prekurzor vegyszereket adtak el a mexikói Sinaloa-kartellnek, ami kábítószert terít az Egyesült Államokban.

A prekurzor egy olyan vegyület, amellyel másik vegyületet állítanak elő.

A kínai székhelyű, manhattani Hubei Amarvel Biotech vegyipari vállalatot, valamint annak vezetőit, a 35 éves Kingcsu Wangot, a 31 éves Yiyi Csent és a szintén 31 éves Fnu Lnut fentanil-kereskedelemmel, prekurzor vegyi anyagok behozatalával és pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják. Wangot és Csent június 8-án tartóztatta le az amerikai kábítószer-ellenes hatóság, és másnap a hawaii Honoluluban egy szövetségi bíró elrendelte az őrizetbe vételüket, amíg New Yorkba nem szállítják őket a tárgyalásra. Yang továbbra is szabadlábon van. New York keleti körzetében pedig további két vádiratban három másik kínai vállalatot és magánszemélyt azzal vádoltak meg, hogy a fentanil amerikai gyártására és terjesztésére szövetkeztek.

A vádemeléseket körülbelül két hónappal azután hajtották végre, hogy az igazságügyi minisztérium korábban megvádolta a kartell vezetőit, köztük Joaquin "El Chapo" Guzman három fiát. hogy olyan fentanillal kereskednek, amelyet kínai vegyipari vállalatoktól szereztek.

Lisa Monaco főügyészhelyettes pénteken a büntetőeljárásokat új utaknak nevezte a fentanil ellátási láncának szétzilálásához, annak már az elejétől kezdve. "A fentanil egyedülálló fenyegetést jelent, nemcsak azért, mert a legkisebb adagok is halálosak lehetnek, hanem azért is, mert a vegyület nem fordul elő a természetben. Teljesen ember alkotta" – magyarázta a tisztségviselő a fentanil veszélyességét.

A kínai nagykövetség egyelőre nem reagált – adta hírül a Reuters.