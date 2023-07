Enyhült a feszültség Kína és Amerika között Az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok most már „szilárdabb alapokon állnak” – jelentette ki vasárnap Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter, aki derűlátó volt négynapos pekingi útja után, amelynek célja a világ két vezető hatalma közötti feszültség enyhítése volt. A kínai fővárosba csütörtökön érkezett Yellent több magas rangú kormánytisztviselő, köztük Li Csiang miniszterelnök is fogadta, a találkozókon a felek a két ország közötti nézeteltérések ellenére továbbra is több együttműködésre szólítottak fel.