A japán cégek 3,58 százalékos, havi 10 560 jen (25 200 forint) béremelést ajánlottak fel a munkavállalóknak az idei tárgyalásokon, ami a legnagyobb növekedés az 1993-as, 3,9 százalékos emelés óta – közölte szerdán a szigetország legnagyobb szakszervezeti csoportja, a Rengo. A kis- és középvállalkozások (kkv) 3,23 százalékkal növelték a fizetéseket, ami szintén a legnagyobb emelés az elmúlt három évtizedben.

Fotó: Shutterstock

A Rengo felmérése azt mutatja, hogy a béremelések – amelyekről először a legnagyobb munkaadóknál működő szakszervezetek számoltak be márciusban – mostanra a kkv-k dolgozóira is kiterjednek. Az idei a második egymást követő éves emelkedés. Az elemzők szerint az infláció és a krónikus munkaerőhiány felhajtja a fizetéseket, amelyek jövőre tovább nőhetnek, így a reálbérek is emelkedhetnek – írja a Reuters.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a béremelés segít elérni a 2 százalékos inflációs célt jövőre, ami nyomás alatt tartja a központi bankot, hogy felhagyjon a laza monetáris politikával, amelyet a pénzromlás mértékével indokoltnak. A távol-keleti országban májusban éves szinten 3,2 százalékra lassult az infláció az áprilisi 3,5 százalékról, ez ugyan irigylésre méltónak számít Európában, de a japánok korábban a deflációhoz szoktak.

Ez jól jön Kisida Fumio kormányának is, mivel a gyenge jen, a magasabb importárak és az infláció miatt nőttek a megélhetési költségek, a béremelés pedig fontos ígérete volt a miniszterelnöknek. A felkelő nap országában a fizetések a 1990-es években kipukkadt ingatlan- és eszközbuborék óta gyakorlatilag stagnálnak, és jelenleg is jóval elmaradnak az OECD-tagországok átlagától. A Japán Üzleti Szövetség (Keidanren) felmérése szerint a nagyvállalatok nyári bónuszkifizetései idén a második egymást követő évben nőttek 3,9 százalékkal.