A munkahelyi kiégés már számos országban kezd egyre súlyosabb problémává válni. Ezt már Európában is egyre többen érzik, sokan gondolkoznak teljes karrierváltáson egy komolyabb megcsömörlés után, ám a Távol-Keleten ez még nagyobb méreteket ölt. Dél-Koreában már külön szó is van az irodai stresszre, amely csak az egyik okozója a teljes kiégésnek. Mellette a túlhajszoltságot is fel lehet hozni problémaként.

Fotó: AFP

Nincs ez másként Kínában sem, ahol egyre nagyobb számban jelennek meg olyan fiatal munkavállalók, akik feladják ígéretes, ám lélekölő karrierjüket és sorra költöznek vissza a családi fészkekbe. A jelenség leginkább az informatikai szektorban megfigyelhető. A BBC cikkében egy 29 éves kínai nő, a Pekingben élő számítógépes játékokat tervező Julie példáján keresztül mutatták be, hogy mennyire komoly már a helyzet. Julie ugyanis jól fizető biztos állását adta fel azért, hogy inkább hazamenjen és főállású gyerekké váljon ismét. Ez azt jelenti, hogy egész nap otthon van, elmosogat, főz a munkában lévő szüleinek és elvégzi az egyéb házimunkákat.

Cserébe nincs stressz, nincs felső nyomás a főnökök részéről és túlórázni sem kell.

Bár Julie nem fogadta el a szülei által felajánlott havi apanázst, kétezer jüant (94 ezer forintot), kiadásait így is az idős házaspár fedezi. Korában 16 órás műszakokban dolgozott játékfejlesztőként, ami teljesen kiégette. A nő saját magát úgy jellemezte, hogy egy járkáló hulla volt minden nap. Ebből lett elege és most próbál szünetet tartani, amíg nem talál egy jobb állást. Ez azonban nem egyszerű a jelenlegi gazdasági helyzetben.

A főállású gyermekek egy folyamatosan növekvő társadalmi réteg Kínában. Ebbe a körbe ugyanakkor nemcsak a munkától megcsömörlöttek, de az állástalanok is beletartoznak. Kínában a statisztikai adatok szerint a 16 és 24 év közötti fiatalok mintegy 21,3 százaléka munkanélküli. Sokan közülük pedig teljesen kiégtek és jelenleg nem is terveznek munkát keresni.

Kikészít a 9-9-6

Kínában megszokott dolog a munka és magánélet közötti egyensúly felborulása. Sőt, a legelterjedtebb nézet a 9-9-6, azaz a reggel 9-től este 9-ig tartó munka, a hét hat napján. Ráadásul ezen felül még ott van a „láthatatlan túlóra”, vagyis amikor a munkavállaló még szabadidejében sem kapcsolhat ki, mert vagy üzenetekkel bombázzák a munkahelyéről, amikre rögtön válaszolnia kell, vagy pedig a másnapi munkát, feladatokat kell előkészítenie. Ez főleg a 30-as éveikben járó munkavállalókra igaz, akik rettegnek a „35-ösök átkától”, azaz attól az elterjedt gyakorlattól, hogy a kínai cégek az idősödő munkavállalókat fiatalokra cserélik, mondván azok jóval olcsóbbak. Már aki közülük nem égett még ki teljesen.

A helyzeten pedig az sem segít, hogy Kínában évről évre egyre többen kerülnek ki az egyetemekről, idén például rekordszámú, 11,6 millió fiatal diplomás szabadul majd rá a munkaerőpiacra.